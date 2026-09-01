Abrieron las inscripciones para ingresar al Poder Judicial de San Juan

El Poder Judicial de San Juan habilitó este martes 1 de septiembre las inscripciones para el Concurso de Aspirantes 2026, destinado a conformar un registro de postulantes para futuros ingresos a cargos de planta permanente de personal administrativo y técnico. El trámite será exclusivamente online y estará disponible hasta el viernes 4 de septiembre. El sitio es: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/

Uno de los principales aspectos que deberán tener en cuenta los interesados es que la inscripción deberá completarse obligatoriamente desde una computadora. El sistema no permitirá realizar el trámite desde teléfonos celulares ni otros dispositivos móviles.

La convocatoria fue presentada oficialmente por el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la ministra Adriana García Nieto, coordinadora de la Escuela Judicial. En esta edición se incorporaron modificaciones respecto de concursos anteriores, entre ellas un proceso compuesto por cinco instancias eliminatorias.

Las cinco etapas del concurso

Los postulantes deberán aprobar cada instancia para continuar en el proceso. Las etapas previstas son:

Prueba de dactilografía.

Prueba de ortografía.

Curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado.

Prueba de conocimientos teóricos.

Entrevista personal, con asistencia obligatoria.

Una de las principales novedades será el curso virtual, que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. La capacitación estará integrada por nueve módulos elaborados por la Escuela Judicial, con contenidos relacionados con las materias que luego serán evaluadas en el examen teórico.

Las clases estarán a cargo de docentes de la institución y algunos módulos contarán con cuestionarios de entrenamiento. Para avanzar dentro del curso, los participantes deberán completar y aprobar esas evaluaciones. Quienes superen los nueve módulos dentro del plazo establecido quedarán habilitados para rendir la prueba de conocimientos teóricos.

La entrevista será presencial y eliminatoria

La última etapa también tendrá modificaciones respecto de convocatorias anteriores. La entrevista personal será obligatoria, presencial y eliminatoria.

De esta manera, los aspirantes que lleguen a la instancia final deberán concurrir personalmente a la sede correspondiente. La selección no concluirá con el examen teórico, sino que requerirá además superar esta evaluación individual.

Dos sedes para las evaluaciones

El concurso 2026 también incorporará dos sedes de evaluación, de acuerdo con la circunscripción judicial seleccionada durante la inscripción.

Los postulantes que opten por la Primera Circunscripción Judicial deberán rendir en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos 33 Sur.

En tanto, quienes se postulen para la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a Jáchal e Iglesia, tendrán como sede de evaluación la ciudad de San José de Jáchal.

Para participar por esa circunscripción, los aspirantes deberán acreditar domicilio en Jáchal o Iglesia. La zona para la que se pretende concursar deberá ser seleccionada al momento de completar el formulario online.

Aprobar no garantiza un ingreso inmediato

El concurso permitirá conformar un registro de aspirantes para cargos de planta permanente, pero aprobar todas las instancias no significará un ingreso automático al Poder Judicial.

Los integrantes del registro podrán ser considerados para futuras incorporaciones, de acuerdo con las vacantes y las necesidades de personal del Poder Judicial de San Juan.

La convocatoria se realiza luego del concurso desarrollado en 2022, que tuvo miles de inscriptos y permitió conformar un listado utilizado posteriormente para cubrir vacantes administrativas y técnicas.