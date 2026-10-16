Absolvieron a la conductora que mató a un motociclista que corría picadas

La discusión judicial sobre el choque que terminó con la vida de Máximo Gabriel Tantén, de 19 años, llegó a su resolución. El juez Gerardo Fernández Caussi dispuso la absolución de Natalia Érica Kolker, la automovilista imputada por el hecho ocurrido durante junio de 2025 en Pocito.

El magistrado fundamentó la decisión al considerar que la mujer cruzó la intersección con la señal del semáforo en amarillo. La acusación a cargo del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín solicitó condena por homicidio culposo, pero la defensa encabezada por Cecilia Mut Russo rechazó esa postura.

La mecánica del impacto entre el Honda Fit de Kolker y la motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos ocurrió el 8 de junio de 2025 en calle Mendoza y Calle 10. La investigación judicial analizó el intervalo de seguridad donde ambas arterias permanecen en rojo antes de dar paso.

Durante el debate se evaluó que Tantén circulaba a alta velocidad y sin casco de protección al momento de la colisión. Además, las pericias constataron la ausencia total de maniobras de frenado previas al fuerte impacto en la calzada.

En el marco de la causa se determinó que el joven fallecido disputaba una carrera clandestina junto a Ezequiel Ariel Garay. Por ese hecho, Garay fue condenado previamente en un juicio abreviado a 1 año de prisión en ejecución condicional y 2 años de inhabilitación.

La absolución dictada en primera instancia concluye el debate sobre la conducta de la automovilista en la intersección vial. El fallo determinó que no existieron elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por el fallecimiento del motociclista.