Marcelo Corazza, productor televisivo y primer ganador de Gran Hermano Argentina, fue absuelto este miércoles en la causa en la que estaba acusado por delitos vinculados al abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°3.

Los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni resolvieron desvincular a Corazza de las acusaciones. Para tomar la decisión, consideraron que los hechos más antiguos que se le atribuían estaban prescriptos y que, respecto de los episodios más recientes, no había pruebas suficientes para sostener su responsabilidad.

El fallo también implicó el levantamiento de las medidas que pesaban sobre el productor. El tribunal ordenó retirarle la tobillera electrónica que utilizaba desde que fue excarcelado en 2023 y dejó sin efecto la prohibición para salir del país y el embargo sobre sus bienes.

Dos condenas de hasta 22 años

La resolución tuvo un resultado diferente para otros acusados. Francisco Angelotti fue condenado a 22 años de prisión por delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Por su parte, Raúl Mermet recibió una pena de 10 años de prisión al ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas agravada respecto de una de las víctimas. Además, ambos deberán afrontar reparaciones económicas para las víctimas por los hechos por los que fueron condenados.

Los otros dos acusados, Leandro Aguiar y Andrés Charpenet, también fueron absueltos y el tribunal dispuso su inmediata libertad. A su vez, todos los imputados fueron absueltos de la acusación por asociación ilícita.

La investigación había comenzado a partir de una denuncia realizada en octubre de 2022 y derivó en una pesquisa encabezada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Corazza fue detenido inicialmente en marzo de 2023 y desde entonces negó las acusaciones en su contra.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 22 de octubre.