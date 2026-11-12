En el marco de la visita papal a la Argentina, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le hizo llegar una carta al papa León XIV tras finalizar la misa celebrada en la Basílica de Luján.

En el escrito, el organismo de derechos humanos le solicitó al Sumo Pontífice que «acompañe y se comprometa con la búsqueda» de los nietos apropiados durante la última dictadura militar.

"Desde Abuelas de Plaza de Mayo queremos darle la bienvenida a la Argentina y solicitarle que acompañe y se comprometa con la búsqueda de nuestros nietos y nietas, alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar y a quienes se les falseó la identidad", expresa el texto de la entidad en su primer párrafo. Durante la ceremonia religiosa en Luján, además, la dirigente mantuvo un encuentro y se fundió en un abrazo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

A lo largo de la misiva, la organización reseñó que lleva adelante esta tarea desde hace cinco décadas "para conocer la verdad sobre lo ocurrido con nuestros hijos e hijas desaparecidos, y para restituir el derecho a la identidad de quienes fueron arrancados de sus familias".

En ese sentido, remarcaron la urgencia de mantener activo el reclamo más allá del paso generacional: "Es una búsqueda que no termina con el paso del tiempo ni con la partida de las Abuelas de Plaza de Mayo que ya no están. Por eso necesitamos del compromiso de toda la sociedad y de quienes pueden contribuir a encontrar las respuestas que todavía faltan".

El antecedente con Francisco y el mensaje político

En otro tramo de la nota, le recordaron al jefe de la Iglesia Católica que durante el pontificado del papa Francisco representantes de Abuelas mantuvieron distintos encuentros en el Vaticano. En aquellas audiencias le habían pedido «colaboración para avanzar en la búsqueda y en la apertura de los archivos de la Iglesia que pudieran contener información sobre el destino de nuestros nietos y nietas y de nuestros hijos e hijas desaparecidos».

Sobre el rol del pontífice anterior, destacaron: "El Papa Francisco manifestó siempre su disposición a colaborar e impulsó gestiones que abrieron un camino de diálogo y reflexión dentro de la Iglesia sobre su actuación durante el terrorismo de Estado".

A partir de ese legado, la entidad trazó una expectativa directa respecto al rol de León XIV frente al contexto político local: "Confiamos en que usted podrá dar continuidad a este trabajo y profundizarlo. Que ayudará a que el camino por la Memoria, la Verdad y la Justicia iniciado en la Argentina siga contribuyendo a la reconstrucción de la memoria colectiva, que el gobierno de Javier Milei ataca desde su asunción".

Hacia el cierre de la presentación, desde Abuelas subrayaron su esperanza en la incidencia de la máxima autoridad del Vaticano para alcanzar sus objetivos históricos: "Confiamos en que su palabra y su misión nos ayuden a lograrlo. Con todo respeto y afecto le deseamos una feliz estadía en nuestro país y agradecemos su visita que nos llena de fortaleza y esperanza para seguir trabajando con amor y paz por la verdad".