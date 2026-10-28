Abusaron a una menor en una fiesta del Médano de Oro y hay un detenido

La jueza Flavia Allende dictó la detención de un joven de 18 años tras la denuncia por la agresión sufrida por una adolescente de 14 años. El suceso ocurrió durante la madrugada del sábado en una finca situada en la zona de Médano de Oro, dentro del departamento Rawson.

La UFI ANIVI comenzó los procedimientos pertinentes luego de la denuncia radicada el mismo sábado por la familia de la víctima. Las autoridades identificaron al sospechoso el domingo en un loteo de Rawson, disponiendo su inmediato traslado e internación en una sede policial.

La víctima acudió al evento clandestino acompañada por un grupo de amigas y en el predio conoció al imputado de 18 años. Minutos después, el individuo la convenció de alejarse de la finca hacia un descampado contiguo donde se produjo el sometimiento.

La investigación judicial procura establecer si otros asistentes observaron el ataque y si grabaron imágenes con dispositivos móviles. Por esta razón, las autoridades ordenaron diversos allanamientos en domicilios de testigos para secuestrar teléfonos celulares y resguardar pruebas clave.