Abusó a una menor, quedó libre y la volvió a atacar sexualmente

Axel Muñoz se encuentra nuevamente bajo custodia policial tras ser señalado por un reciente ataque contra una joven. Un juez de Garantías dictaminó que el imputado deberá cumplir 90 días de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. El fiscal Mariano Juárez Prietto, junto a la UFI ANIVI, le atribuyó el delito de "abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por dos o más personas y mediante violencia". Las investigaciones preliminares indican que el sospechoso habría intimidado a la adolescente utilizando un cuchillo durante el incidente.

La resolución judicial se basó en el testimonio brindado por la víctima en Cámara Gesell y en las evidencias recolectadas recientemente. El magistrado optó por el traslado al Servicio Penitenciario Provincial al considerar "la gravedad del hecho y el riesgo de reiteración delictiva".

Este caso presenta antecedentes complejos, ya que Muñoz ya había enfrentado un juicio previo por abusar de la misma persona, quien es hermana de un hombre con el que mantenía una enemistad personal.

En aquel primer proceso, a pesar de que la fiscalía solicitó 10 años de cárcel, el acusado fue beneficiado con una pena de tres años de ejecución condicional, recuperando su libertad de forma inmediata.

No obstante, al poco tiempo volvió a aparecer en Tribunales vinculado a la realización de múltiples amenazas de bomba contra una institución educativa. Actualmente, el joven deberá permanecer tras las rejas durante los próximos tres meses a la espera de una resolución por estos nuevos cargos.