El hombre de 49 años acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de Caucete, con quien convivía desde que ella tenía 13 años y que posteriormente quedó embarazada, fue formalmente imputado este martes por la Justicia sanjuanina. Sin embargo, continuará el proceso en libertad, ya que la Fiscalía no solicitó su prisión preventiva.

La audiencia se desarrolló ante la jueza de Garantías Flavia Allende, con la intervención del fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI Anivi, y el defensor Claudio Vera. Aunque inicialmente estaba prevista para solicitar un anticipo jurisdiccional de prueba mediante la realización de una Cámara Gesell, las partes acordaron avanzar con la formalización de la investigación penal.

El imputado, identificado por sus iniciales O.R.P., fue acusado por el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual, figura contemplada en el artículo 120 del Código Penal, que prevé penas de entre tres y seis años de prisión.

Pese a la imputación, el Ministerio Público Fiscal no requirió la prisión preventiva. En cambio, solicitó medidas de coerción para garantizar el desarrollo de la investigación. En ese marco, la jueza dispuso la prohibición de acercamiento a la presunta víctima, con un perímetro mínimo de 500 metros, además de la obligación de presentarse una vez por mes en una dependencia policial y someterse al proceso judicial.

Asimismo, la magistrada fijó un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria y ordenó la realización de una entrevista videograbada a la adolescente, una medida considerada relevante para el avance de la causa. Por recomendación de su defensa, el imputado optó por abstenerse de declarar.

La investigación tomó estado público luego de la internación de la adolescente, quien dio a luz en mayo pasado. Durante esa situación se presentó el hombre, un changarín de 49 años, manifestando ser el padre del bebé. Según la investigación, convivía con la menor desde que ella tenía 13 años y mantenían una relación de pareja.

Como consecuencia de la intervención judicial, la adolescente quedó bajo resguardo de la Dirección de la Niñez, Familia y Adolescencia junto a su hijo de un mes y medio de vida. La causa se inició tras la denuncia realizada por una funcionaria municipal de Caucete y quedó a cargo de la UFI Anivi.

Durante la investigación también surgió que la adolescente se habría mudado a vivir con el imputado entre agosto y septiembre de 2024. Según consta en el expediente, residían en una vivienda donde también vivían hijos mayores de edad del acusado, una hermana del hombre y otros familiares. La menor habría manifestado que su familia estaba de acuerdo con esa convivencia, un dato que forma parte de la investigación que continúa en curso.