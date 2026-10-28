Dylan Bunda Cortez, de 19 años, declaró este miércoles 28 de octubre ante la Justicia y negó haber obligado a mantener relaciones sexuales a una adolescente de 14 años durante una fiesta en Médano de Oro, Rawson. El joven sostuvo que el encuentro fue consentido y afirmó que la chica le había dicho que tenía 18 años.

La audiencia de formalización fue encabezada por la jueza de Garantías Flavia Allende, quien dispuso un año para la investigación penal preparatoria y un mes de prisión preventiva para el imputado. La defensa había solicitado que permaneciera en libertad, al argumentar que no tenía antecedentes penales, pero el planteo fue rechazado.

Qué declaró el imputado

Durante su exposición, Bunda dio su versión de lo ocurrido entre la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25, cuando habría sucedido el episodio denunciado en una fiesta clandestina realizada en una finca de Médano de Oro. “Ella agarra y me da un beso, nos empezamos a besar y por decisión de los dos decidimos ir a un lugar apartado”, manifestó ante la jueza.

El joven reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la adolescente, pero negó que hubiera existido violencia o falta de consentimiento. “Si tuvimos relaciones, en ningún momento la obligué”, declaró, de acuerdo con la publicación periodística.

Sobre la edad de la adolescente, el imputado afirmó que le preguntó cuántos años tenía y que ella le respondió que tenía 18, luego de que él dijera que tenía 19. Según su relato, sus amigos le informaron posteriormente que la joven tenía 14 años.

Un mes de prisión preventiva

Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió que Bunda permanezca un mes en prisión preventiva mientras avanza la investigación, cuyo plazo fue fijado en un año. La causa continúa en etapa investigativa y la responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso judicial.

En la misma audiencia se presentó Lautaro Rivas, de 18 años, quien había sido mencionado en el marco de la investigación, pero no fue formalizado por el momento. Según la información publicada, no se habrían reunido elementos suficientes para atribuirle una participación penal en el hecho.

La investigación continúa

La denuncia sostiene que el episodio ocurrió en una finca de Médano de Oro, durante una fiesta a la que la adolescente había asistido con amigas. Los investigadores buscan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si otras personas presenciaron la situación o registraron imágenes que puedan aportar elementos a la causa.

El delito atribuido a Bunda es abuso sexual con acceso carnal, que contempla una pena de entre seis y 15 años de prisión en caso de condena. Por ahora, el expediente continúa en investigación y las declaraciones del imputado deberán ser contrastadas con las pruebas reunidas por la Fiscalía.