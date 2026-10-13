Abusó sexualmente a sus hijastros en Rawson y pasará 11 años en el Penal

Un tribunal colegiado resolvió condenar a J.J.A. a sufrir una pena de 8 años de prisión efectiva por delitos contra la integridad sexual de las hijas de su pareja en el departamento de Rawson. La fiscal Valentina Bucciarelli, los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli, Fernando Guerrero y la colaboradora Rocío Toledo lograron acreditar los hechos cometidos en perjuicio de las menores T.C., actualmente de 15 años, y J.C., de 11 años de edad.

Durante el debate oral y público se probó que los ataques ocurrieron en el domicilio del imputado en Rawson. En 2023, cuando T.C. tenía 11 años, el hombre aprovechó que la víctima estaba en la cama para colocarle crema en las piernas, tocar sus partes íntimas por debajo de la ropa interior y besarla en la boca en reiteradas ocasiones introduciendo su lengua.

Respecto a la menor J.C., los ultrajes ocurrieron cuando la víctima tenía 7 años e iba a la casa del agresor en la siesta. En esas circunstancias, J.J.A. aprovechaba que la niña usaba una tablet en la cama para tocar y besar su zona genital provocándole dolor. La fiscalía logró demostrar la responsabilidad del acusado en el juicio.

El tribunal resolvió absolver al imputado por promoción a la corrupción agravada sobre T.C., pero lo declaró culpable por abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante. Además, la justicia revocó la condicionalidad de una pena previa de 3 años de prisión impuesta en el legajo MPF-SJ-02552-2023 de la UFI ANIVI y unificó la sanción en una pena única de 11 años de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial, manteniendo la prisión preventiva.