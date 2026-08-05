Abusó y embarazó a una joven en Santa Lucía: piden 10 años de cárcel

La justicia de San Juan decidió elevar a juicio la causa contra un hombre acusado de abusar de una joven de 18 años en el departamento de Santa Lucía. Durante la reciente audiencia de control de acusación, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron una condena de 10 años de prisión para el imputado, identificado como B.A. Por el contrario, la defensa técnica del implicado mantuvo su postura inicial y reclamó la absolución total de su cliente ante las autoridades judiciales.

La investigación penal tuvo su origen en el mes de abril de este año. En aquella oportunidad, la víctima acudió al Hospital Rawson para realizarse estudios médicos debido a persistentes molestias gástricas que ella misma atribuía a un cuadro de gastritis.

Sin embargo, las ecografías realizadas por el personal sanitario revelaron que la joven cursaba un embarazo producto del ataque denunciado por parte de un familiar. Ante este escenario, los profesionales activaron los protocolos correspondientes y se procedió a realizar una Interrupción Legal del Embarazo bajo el amparo de la Ley 27.610.

Un factor determinante para el avance del expediente fue el peritaje genético llevado adelante por los especialistas del Complejo Forense. Los resultados de los análisis realizados sobre el material biológico obtenido tras la intervención médica confirmaron la compatibilidad de paternidad entre el detenido y el embarazo de la joven.

Actualmente, el acusado permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial bajo la medida de prisión preventiva. El magistrado interviniente resolvió prorrogar esta detención por un lapso adicional de 45 días para asegurar su presencia hasta el inicio del juicio.

El sospechoso se encuentra privado de su libertad desde el inicio de las actuaciones en abril, habiendo cumplido ya sucesivas prórrogas dictadas en junio debido a la gravedad de los hechos investigados. Con la elevación de la causa, la etapa de investigación quedó oficialmente concluida a la espera de una fecha definitiva para el debate.