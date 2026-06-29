Con el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero ya ingresado y con estado parlamentario, el oficialismo puso en marcha un cronograma para acelerar su tratamiento en la Cámara de Diputados. El objetivo es que la iniciativa avance rápidamente en comisión, obtenga dictamen en los próximos días y pueda ser aprobada durante las primeras sesiones de julio.

El primer paso será este lunes, cuando las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Minería y Energía se reúnan en forma conjunta para comenzar el análisis formal del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El jefe del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, confirmó la convocatoria y adelantó quiénes participarán del encuentro. "El lunes a las 9 de la mañana vamos a tener una reunión conjunta de tres comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; y Minería y Energía. Van a participar el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y es posible que también nos acompañe el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem".

La apuesta del oficialismo es imprimirle velocidad al tratamiento. De hecho, Córdoba no descartó que la iniciativa obtenga despacho ese mismo día para quedar lista para el recinto. "Puede llegar a pasar que el lunes haya dictamen, claro que sí. Los diputados tenemos acceso al proyecto desde hace dos semanas, por lo que ya pudimos leerlo y estudiarlo", sostuvo durante una entrevista en el programa Atando Cabos de la AM 1020.

Antes de emitir despacho, las comisiones volverán a escuchar a los sectores vinculados con la actividad minera. "Esta semana hablé con algunos diputados de la comisión de Minería y todos coincidieron en que volverán a ser convocadas las partes, como la Cámara Minera y la Cámara de Emprendedores. En principio, nuestra intención es comenzar a tratar el proyecto de manera interna, entre los diputados", explicó.

El vicegobernador Fabián Martín ya había anticipado un escenario favorable para un tratamiento rápido al remarcar que "el proyecto llega con el consenso de las distintas cámaras de la construcción, industrial y minera; eso le da mayor sustento para que el tratamiento sea más rápido y también su aprobación".

Ese consenso previo es uno de los principales argumentos del oficialismo para avanzar con un debate abreviado y evitar que la iniciativa permanezca varias semanas en comisión.

Qué dice el proyecto

El proyecto busca que el crecimiento de la minería tenga un impacto directo sobre la economía sanjuanina mediante una mayor participación de trabajadores y empresas locales. Entre sus principales ejes establece un piso del 80% de empleo sanjuanino en cada operación minera, con prioridad para los habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos, y fija como meta que al menos el 60% de las compras de bienes, obras y servicios sean realizadas a proveedores radicados en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas.

Además, obliga a las compañías a presentar planes de empleo y desarrollo de proveedores con objetivos medibles, crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.) para concentrar la oferta local e incorpora incentivos fiscales para las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de contratación local y compras provinciales.

Desde el Gobierno sostienen que la norma permitirá que las inversiones previstas para la minería, superiores a los USD 31.200 millones en cinco grandes proyectos adheridos al RIGI, generen un mayor derrame económico dentro de San Juan.

Si el cronograma previsto por el oficialismo se cumple, el proyecto podría obtener dictamen el lunes y quedar en condiciones de ser aprobado durante las primeras sesiones de julio, convirtiéndose en una de las iniciativas estratégicas que la gestión de Marcelo Orrego busca sancionar para potenciar el desarrollo de la actividad minera y fortalecer la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos.