Capital mantiene durante todo el año las tareas de limpieza de acequias y, ante la posibilidad de tormentas fuertes por el Super Niño, también prepara espacios de contención para asistir a vecinos que puedan verse afectados por inundaciones. Juan Sansó, secretario de Gobierno del departamento, explicó cómo trabaja el municipio y cuáles son las zonas que requieren mayor atención.

"La limpieza de acequias es un trabajo constante y continuo que realizamos durante todo el año. Somos conscientes de que la prevención es fundamental para evitar inundaciones cuando se presentan tormentas fuertes", remarcó Sansó a DIARIO HUARPE.

El funcionario remarcó que mantener despejados los canales forma parte de las prioridades diarias del municipio. "La limpieza de acequias no es una tarea secundaria para nosotros. Es uno de los principales puntos de trabajo de nuestra gestión, porque si los canales no están despejados, el agua termina buscando su propio camino y puede afectar a las familias", sostuvo.

Las zonas que requieren más atención

Dentro del mapa de Capital, el municipio tiene identificados los sectores que presentan mayores dificultades ante lluvias intensas. Según Sansó, Trinidad y Concepción son los puntos que concentran mayor preocupación.

"Las zonas más afectadas siempre terminan siendo Trinidad y Concepción. En Trinidad, la principal complicación está relacionada con la geografía y la pendiente, porque el agua corre directamente hacia el sur y puede saturar rápidamente las vías de drenaje", explicó.

En cuanto a Concepción, el funcionario indicó que la situación es todavía más compleja. "Concepción es, sin dudas, la zona más afectada. Se encuentra ubicada en un bajo y el agua tiende a acumularse allí sin poder salir con rapidez. Además, existen viviendas precarias que no resisten de la misma manera el impacto del agua acumulada", afirmó.

Preparan lugares de contención

Frente a un escenario de inundaciones severas, Capital también trabaja en la asistencia de las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas. "Queremos llevar tranquilidad a la comunidad y que sepan que no están solos. Estamos a disposición para brindar la asistencia que sea necesaria, desde la atención básica e inmediata hasta el acompañamiento en las situaciones más complejas", aseguró.

El secretario de Gobierno confirmó además que el municipio ya coordina espacios para recibir a posibles evacuados. "Tenemos el CIC equipado para este tipo de emergencias y trabajamos con un protocolo unificado junto a Protección Civil y el Gobierno provincial", detalló.

A ese esquema se suma el diálogo con instituciones deportivas. "Estamos coordinando con distintos clubes locales para que puedan abrir sus puertas y funcionar como centros de recepción si la situación lo requiere", agregó Sansó.

De esta manera, el municipio busca combinar el mantenimiento preventivo de los desagües con un esquema de asistencia para responder ante posibles lluvias intensas y reducir el impacto sobre los sectores más vulnerables.