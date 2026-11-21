El Gobierno de San Juan mantiene abierta la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales en 2027. Así lo dejó planteado el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien sostuvo que la definición deberá surgir de un acuerdo político y vinculó esta alternativa con una tendencia que, según su mirada, están evaluando distintos gobernadores del país.

En diálogo con GRUPO HUARPE, durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, el funcionario se refirió al escenario electoral del próximo año y a las decisiones que todavía debe tomar la gestión de Marcelo Orrego. En ese contexto, la posibilidad de votar en fechas diferentes apareció como uno de los puntos que deberán discutirse.

"Ese es otro tema que hay que acordar, que hay que consensuar. La mayoría de los gobernadores en la Argentina viene planteando eso porque también es el reflejo del nuevo federalismo que impulsó el presidente Javier Milei", expresó Achem cuando fue consultado por el desdoblamiento.

El secretario general de la Gobernación consideró que el escenario político nacional está llevando a las provincias a evaluar calendarios electorales propios, con una discusión diferenciada sobre las gestiones provinciales y las políticas del Gobierno nacional.

"La mayoría de los gobernadores, en este nuevo federalismo, está viendo que el camino es discutir las políticas provinciales y luego discutir las políticas nacionales", sostuvo.

Y agregó: "Me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa y, entre todos los dirigentes políticos de San Juan, tomar la decisión de ir juntos o separados".

La reforma electoral, antes de definir el calendario

La discusión sobre el desdoblamiento se produce mientras San Juan todavía tiene pendiente la definición de su nuevo sistema electoral. El oficialismo impulsa cambios que incluyen la eliminación del Sistema de Participación Abierta Democrática (SIPAD), utilizado en las elecciones provinciales de 2023.

Achem explicó que uno de los aspectos que el Gobierno esperaba conocer era qué ocurriría con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, para avanzar con mayor claridad en la discusión provincial.

"Era uno de los temas que queríamos tener definidos para que el debate y el acuerdo político que vamos a salir a buscar con la Cámara de Diputados sean sobre bases sólidas y no sobre especulaciones externas a la provincia de San Juan", señaló.

En ese marco, anticipó que Orrego deberá avanzar en conversaciones con los partidos que integran el frente oficialista para definir la presentación de la propuesta electoral.

"Seguramente el gobernador, junto con los presidentes de los partidos que conforman nuestro frente, estará tomando la decisión de enviar a la Cámara de Diputados un proyecto para que la Cámara lo trate, lo debata, lo mejore y haga sus propuestas", manifestó.

El objetivo, según explicó, es alcanzar un acuerdo que permita establecer reglas electorales con continuidad en el tiempo.

"Queremos tener un código electoral consensuado que nos sirva para muchos años", remarcó.

¿Cuándo podrían votar los sanjuaninos?

Otro de los interrogantes es la fecha de las elecciones provinciales. Durante la entrevista, Achem fue consultado específicamente sobre la posibilidad de convocar a los sanjuaninos a las urnas en julio de 2027, aunque evitó anticipar una decisión.

"Eso va a depender mucho, primero, de la Cámara de Diputados, de cuándo apruebe el proyecto y de cuándo lo transforme en una ley de Código Electoral", respondió.

El funcionario aclaró que recién a partir de esa definición podrán evaluarse las alternativas para establecer el cronograma.

"A partir de ahí habrá que evaluar todas las situaciones para poner una fecha dentro de lo que establezca el calendario electoral. Pero no tengo una idea de eso", sostuvo.

Respecto de los plazos legislativos, Achem tampoco estableció una fecha límite para el tratamiento del proyecto y dejó esa decisión en manos de los diputados.

"La Cámara se tendrá que tomar el tiempo que considere necesario. Por supuesto, todos somos responsables de dar un marco legal con tiempo, sabiendo que sí o sí el año que viene tenemos que llamar a elecciones", afirmó.

De esta manera, el desdoblamiento electoral continúa entre las alternativas que evalúa el Gobierno sanjuanino, pero todavía no existe una definición sobre si la provincia elegirá a sus autoridades en una fecha diferente de las elecciones presidenciales.

La decisión dependerá de las conversaciones políticas, del avance de la reforma electoral y de la definición del calendario para 2027.