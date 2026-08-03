Achem advirtió que analizarán sanciones tras el paro docente nacional

En el marco del paro nacional docente convocado para este lunes, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró en Radio Estación Claridad que el Gobierno de San Juan hará cumplir la normativa vigente sobre la prestación del servicio educativo y evaluará posibles sanciones en caso de que no se garantice el porcentaje mínimo de asistencia establecido por la Ley de Modernización Laboral.

El funcionario explicó que la provincia ya notificó a los gremios sobre la plena vigencia de la normativa nacional, luego de que quedaran resueltas las impugnaciones judiciales que habían suspendido su aplicación meses atrás. En ese sentido, recordó que el Ministerio de Capital Humano dispuso controles para verificar que durante la medida de fuerza se garantice el 75% de prestación del servicio educativo.

"Los gremios están obligados en esta medida de fuerza a asegurar el 75% de asistencia de los docentes para brindar el servicio educativo", sostuvo Achem, quien agregó que la Nación enviará inspecciones a establecimientos escolares y solicitará a las provincias información sobre la asistencia registrada durante la jornada.

Evaluarán sanciones

Achem indicó que el Gobierno provincial aguardará los resultados de los controles que realice la Nación antes de definir la aplicación de eventuales sanciones en San Juan.

Según explicó, una vez que se conozca el nivel de cumplimiento de la ley, la Provincia actuará en consonancia con lo que determine la Secretaría de Trabajo de la Nación para garantizar seguridad jurídica en la aplicación de la norma.

Respecto de los docentes que decidan adherir al paro, señaló que primero se registrará la asistencia de quienes concurran a trabajar y que luego se analizarán las medidas correspondientes.

"Vamos a asegurar que los docentes que asistan a la escuela tengan la escuela abierta y queden registrados a los fines de que no tengan problemas con el salario", afirmó.

"En San Juan no hay conflictividad"

Durante la entrevista, el secretario General destacó el diálogo que mantiene el Gobierno provincial con los sindicatos docentes y remarcó que recientemente se alcanzó un acuerdo salarial consensuado.

"La paritaria de San Juan es la mejor paritaria del país", afirmó Achem, al sostener que el incremento acordado supera la inflación y que todas las sumas son remunerativas. Además, destacó el proceso de titularización docente impulsado por el Ministerio de Educación, la reparación de más de 800 edificios escolares y la continuidad de obras en establecimientos educativos.

El funcionario consideró que las demandas planteadas por los gremios a nivel nacional no reflejan la realidad de la provincia y lamentó que los sindicatos sanjuaninos hayan decidido adherir a la medida de fuerza.

"Volvemos con las viejas prácticas de las huelgas, que lo único que afectan es a los alumnos y a la calidad educativa", expresó.

Críticas a la adhesión al paro nacional

Consultado sobre los motivos expuestos por los gremios para sumarse a la protesta, Achem sostuvo que la respuesta recibida fue que se trata de una decisión impulsada por las organizaciones sindicales nacionales.

A su entender, la medida responde a intereses políticos ajenos a la realidad educativa de San Juan. "Están privilegiando cuestiones político-partidarias por sobre el objeto real de protección, que es la educación de los alumnos", afirmó.