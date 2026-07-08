Achem dijo que San Juan es quien "más aumentó el salario docente en Argentina"

La negociación salarial con los educadores en San Juan sumó un nuevo capítulo tras una reunión de más de 9 horas. El Poder Ejecutivo modificó su planteo inicial de subas bimestrales por un incremento del 3% en agosto y otro 3% en octubre. Esta alternativa incorpora correcciones en el nomenclador, la conectividad y los porcentajes por trabajar en zonas alejadas. Los sindicatos evalúan el ofrecimiento con sus bases para responder el lunes 13 de julio.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, defendió las acciones oficiales en diálogo con Canal 13 San Juan. “Para este semestre del año, San Juan es la provincia que más ha aumentado el salario docente en toda la Argentina y eso es una realidad que no se puede tapar el sol con el dedo”, afirmó el funcionario, quien detalló que el distrito pasó del penúltimo al séptimo lugar en el escalafón del país.

Esta recomposición se da en un escenario financiero adverso. El secretario explicó que “la recaudación nacional está en una baja de casi de un 14%. Eso impacta directo porque las provincias recibimos por coparticipación un porcentaje y por supuesto cuando se achica la masa a distribuir, se achica lo que llega a San Juan”.

Para afrontar este compromiso, el Estado provincial aplicó un recorte del 30% en los cargos políticos, cubriendo solo el 70% de las vacantes. Los miembros del gabinete no cobran adicionales por antigüedad ni títulos, y pagan sus propios teléfonos celulares.

La austeridad busca preservar los sueldos frente a la inflación, lo que obligó a modificar la estrategia para la obra pública. Al respecto, Achem señaló que “hoy los fondos para obras hay que salirlos a buscar a otro lado porque el gobernador ha destinado los fondos que tiene la provincia por ingreso para que el salario de todos los estatales sea un salario que le pelee a la inflación”.

Bajo la Ley de Financiamiento para el desarrollo y crecimiento de la provincia de San Juan, las autoridades gestionarán créditos internacionales este mes aprovechando la baja del riesgo país. El objetivo es reactivar la construcción de viviendas, cloacas, redes de agua y la reparación de rutas, sectores clave para sostener el empleo local.