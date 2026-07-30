Con la llegada de los restos de las siete víctimas a la Morgue Judicial, el secretario de Gobierno de San Juan expresó el profundo dolor que atraviesa la provincia y aseguró que el principal objetivo del Ejecutivo es acompañar a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido en Ischigualasto.

"Es un dolor muy grande. Nosotros solamente tenemos que acompañar este momento tan doloroso para todos", manifestó Emilio Achem. Además, recordó que desde el primer momento el gobernador Marcelo Orrego puso todos los recursos del Estado a disposición para intentar rescatar con vida a los ocupantes del helicóptero y que, tras el desenlace fatal, el acompañamiento a los familiares continúa siendo la prioridad.

En ese sentido, señaló que ahora resta esperar el avance de las pericias judiciales para determinar las causas del accidente, aunque remarcó que el foco del Gobierno está puesto en contener a quienes sufren la pérdida.

El secretario también dedicó un reconocimiento a los integrantes de la Policía, Bomberos y Protección Civil que fallecieron en la tragedia. Recordó que compartió numerosas emergencias con ellos y destacó su compromiso con la comunidad. "He compartido varias situaciones de emergencia con ellos. Verlos trabajar junto a sus equipos nos enseñó mucho. Hoy nos toca a nosotros rescatarlos a ellos y eso es muy difícil", expresó con visible emoción.

Asimismo, remarcó que detrás del uniforme había personas con una enorme vocación de servicio. "A veces, detrás de un traje y un casco no recordamos los rostros, pero son personas con un corazón gigante. Esto nos demuestra el riesgo al que están sometidos todos los días y la importancia de cuidar también a quienes nos cuidan", afirmó.

Durante la conferencia también confirmó que el gobernador Marcelo Orrego reorganizó su agenda internacional y decidió adelantar su regreso a San Juan para estar presente junto a las familias de las víctimas. Si bien todavía resta confirmar el horario de arribo, indicó que el mandatario provincial espera llegar entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Por último, el funcionario confirmó que el Estado provincial continuará brindando asistencia a los familiares durante todo el proceso y destacó el acompañamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo que intervino desde el inicio del operativo por tratarse de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Además, aseguró que los protocolos de emergencia funcionaron correctamente y que las causas del accidente serán determinadas por la investigación judicial en curso.