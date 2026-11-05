La carrera electoral del 2027 comenzó a moverse en Jáchal. Alfredo Aciar, Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Producción, confirmó que inició su trabajo político en el departamento con el objetivo de construir una alternativa que le permita al oficialismo provincial disputar la intendencia y destronar al actual jefe comunal, Matías Espejo, referente del peronismo. Para conseguirlo, apuesta a reunir a los distintos sectores opositores y evitar una interna que desgaste al espacio.

"Tenemos un acuerdo con los demás candidatos o posibles candidatos de empezar a trabajar, cada uno en sus áreas y en sus perfiles, para hacerlo en conjunto. No queremos llegar a internas. La idea es trabajar con la gente para que el que mejor mida pueda liderar la lista", explicó en radio Amanecer.

Aciar reconoció que el desafío electoral no será sencillo, principalmente por la fortaleza histórica del justicialismo en el departamento. "Jáchal es una cancha bien difícil. El peronismo allí tiene un piso mayor que el promedio provincial y lleva 20 años seguidos de gobierno. Es un rival difícil y, por lo tanto, queremos parar en la cancha el mejor equipo posible para hacerle frente", sostuvo.

El funcionario explicó que decidió comenzar con anticipación para llegar preparado a las definiciones electorales y al eventual nuevo código electoral. También destacó que el liderazgo de Marcelo Orrego puede facilitar los acuerdos entre los dirigentes que pretenden disputar el municipio.

"Esta vez, con el liderazgo de Marcelo Orrego y el equipo de la provincia, es más probable que lleguemos a un entendimiento y formemos un buen equipo para enfrentar al justicialismo en Jáchal", señaló.

Un equipo con distintos perfiles y una propuesta económica

En la construcción opositora aparecen distintos dirigentes con posibilidades de integrar el proyecto. Aciar mencionó a Ivonne García, médica histórica del departamento y conocedora de la realidad sanitaria y social, y al concejal Felipe Táñez, quien lleva cerca de siete años de experiencia legislativa.

En su caso, planteó que pretende aportar una mirada vinculada al desarrollo económico. "Mi caso tiene un perfil más económico, más de desarrollo. Quiero aportar esa cuota que creo que Jáchal nunca ha tenido", afirmó.

En ese sentido, cuestionó el crecimiento del departamento durante las últimas gestiones y consideró que existe un retraso importante en infraestructura económica. Además, puso al desarrollo minero como una oportunidad para modificar esa realidad.

"Estamos preparando un programa, un polo de desarrollo logístico cuyo corazón es la Zona Franca Jáchal. Pero eso involucra muchas cosas más: no es solamente la zona franca, también incluye parques industriales, parques solares e infraestructura económica para que se puedan instalar empresas. Y cuando se instalan empresas, hay empleo y movimiento", detalló.

La propuesta también contempla obras viales estratégicas. Aciar destacó los primeros 23 kilómetros de la ruta Jáchal-San Juan, desde San Roque hasta Tucunuco, y consideró fundamental avanzar con otros 40 kilómetros de la Ruta 150 para conectar el departamento con Iglesia y el principal polo minero del norte sanjuanino.