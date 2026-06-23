Un clima de profunda tensión se vivió este martes en las instalaciones de la bodega MSA (Stornell), ubicada en calle Balaguer, entre Libertador y Sarmiento, en Santa Lucía, donde un grupo de productores de uva reclamó por lo que consideran un incumplimiento de las condiciones pactadas para la presente cosecha. Los damnificados, que entregaron su materia prima bajo un convenio entre la firma local y Fecovita, denuncian que se les está ofreciendo un valor un 35% inferior a lo conversado originalmente.

La productora Ana María Jalife expresó a DIARIO HUARPE el sentimiento de frustración del sector al señalar que se sienten “un tanto engañados en cuanto a que se habló de un precio de mercado que ronda sobre los $300 de las uvas tintas y hoy por hoy nos quieren pagar entre $180 y $200”. Jalife explicó que esta situación afecta a unos 150 productores que entregaron sus uvas a Fecovita (Resero) para ser elaboradas en conjunto con la firma MSA.

Plazos de pago inaceptables

Además de la fuerte baja en el precio por kilo, el conflicto se agrava por la modificación unilateral de los tiempos de cobro. Según detalló el productor Pedro Mestre, las condiciones originales han cambiado drásticamente en perjuicio del eslabón más débil de la cadena.

“En un principio el plazo era de junio a diciembre y ahora se está hablando que sería de julio a marzo. Es un periodo totalmente inaceptable en donde el productor no puede aceptar ese plazo porque tenemos que hacer los trabajos en cada una de nuestras fincas”, sentenció Mestre.

La preocupación radica en que, con los valores ofrecidos y la demora en el ingreso del dinero, resulta “imposible seguir trabajando” en los cuadros de vid para la próxima temporada. Los viñateros destacaron que, aunque es un año difícil para la economía en general, las condiciones ofrecidas en esta bodega están muy lejos de la realidad del resto del mercado sanjuanino.

El valor de la palabra

Por su parte, el productor e integrante de la Mesa Vitícola de San Juan, Pablo Martín, remarcó que históricamente el sector se ha manejado bajo pactos de palabra que siempre se cumplían, tradición que hoy parece haberse roto.

"Normalmente lo que se habla se cumple y el problema acá es que no se cumple, no estamos pidiendo una palabra que se dio, sino que hay valores de mercado y plazos de mercado que ellos están muy lejos, un 33% menos”, advirtió Martín. Para el productor, la oferta actual es “totalmente descabellada” e “inaceptable”.

Tras la protesta, los manifestantes fueron recibidos por un directivo de nivel gerencial de la firma MSA, quien se comprometió a gestionar una reunión urgente con los gerentes de Fecovita para intentar destrabar el conflicto. Por el momento, los productores han decidido mantenerse en estado de alerta a la espera de dicho encuentro. “Confiamos en que se pueda revertir esta situación y se solucione el problema”, concluyeron esperanzados tras la jornada de reclamo.