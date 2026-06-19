La defensa de la posición institucional adoptada por el gobernador Marcelo Orrego frente al reclamo territorial impulsado por La Rioja continúa sumando respaldos políticos en San Juan. Esta vez fue Actuar, uno de los partidos que integran el frente oficialista provincial, el que salió a respaldar públicamente al mandatario sanjuanino y a rechazar el planteo promovido por el gobernador riojano Ricardo Quintela.

A través de un comunicado, la fuerza política sostuvo que la jurisdicción de San Juan "no está en discusión" y recordó que los límites vigentes entre ambas provincias cuentan con 57 años de aplicación efectiva, respaldo jurídico e institucional, además de haber sido reconocidos por sucesivos gobiernos a lo largo de las últimas décadas.

El pronunciamiento se suma a una serie de apoyos que viene recibiendo Orrego desde distintos sectores luego de que La Rioja avanzara con iniciativas legislativas y acciones tendientes a reabrir la discusión sobre una extensa franja territorial actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

Desde Actuar remarcaron que ninguna provincia puede modificar de manera unilateral un límite interprovincial mediante una ley propia y señalaron que cualquier controversia debe canalizarse a través de los mecanismos previstos por la Constitución Nacional.

El presidente del partido, Rodolfo Colombo, aseguró que la defensa del territorio provincial debe estar por encima de cualquier diferencia política. "La defensa de San Juan debe encontrarnos unidos. Cuando están en juego nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra identidad, no hay diferencias partidarias que valgan. Acompañamos con firmeza la posición del gobernador Marcelo Orrego porque estamos convencidos de que la razón jurídica, histórica e institucional está del lado de San Juan", afirmó.

En la misma línea se expresó Gustavo Usin, quien advirtió que la controversia excede una cuestión geográfica y tiene implicancias económicas y sociales para la provincia. "La jurisdicción de San Juan no está en discusión. No estamos defendiendo solamente una línea en un mapa; estamos defendiendo territorio, recursos, inversión, empleo y futuro para miles de sanjuaninos. Lo vamos a hacer con la ley en la mano, con firmeza y con absoluta responsabilidad institucional", sostuvo.

El conflicto se profundizó en las últimas semanas luego de que el Gobierno de La Rioja impulsara medidas para cuestionar los límites establecidos por la Ley Nacional 18.004, vigente desde 1968. La controversia involucra sectores estratégicos cercanos a Ischigualasto y áreas de interés minero que podrían albergar importantes inversiones futuras.

Ante ese escenario, Orrego fue categórico al afirmar que "la jurisdicción no está en discusión" y convocó a todas las fuerzas políticas y sectores sociales de la provincia a defender de manera conjunta los intereses sanjuaninos.

Actuar recogió ese llamado y aseguró que la defensa del territorio, de los recursos estratégicos y de símbolos identitarios como Ischigualasto constituye una responsabilidad que trasciende las diferencias partidarias y los tiempos electorales.

"Defender nuestros derechos es también defender el trabajo, la inversión, el crecimiento y el futuro de miles de familias sanjuaninas", señalaron desde la fuerza política.

Con este nuevo respaldo, el gobernador suma otro aliado dentro del frente oficialista en medio de una disputa que promete continuar tanto en el plano político como en el institucional.