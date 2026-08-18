Acuchilló y amenazó de muerte a su ex para que comprara droga

La Justicia de San Juan determinó la prisión preventiva para Rodrigo Carrizo, un delincuente con un extenso prontuario que volvió a agredir a la mujer que ya lo había denunciado años atrás. En una audiencia realizada este lunes feriado, el juez Javier Figuerola dictó la medida tras conocerse los detalles de un violento episodio ocurrido el pasado 12 de mayo de 2026. Según la investigación de la UFI CAVIG, el ataque se produjo en la vivienda compartida alrededor de las 16:00 horas, mientras la mujer intentaba descansar por un cuadro gripal.

El conflicto se inició cuando Carrizo reaccionó con furia ante lo que consideró una supuesta falta de atención. Tras arrojarle violentamente una torta frita al rostro, el hombre exigió a la víctima que fuera a vender dos remeras para obtener dinero destinado a comprar droga. La mujer se negó al pedido aclarando que solo lo haría si el efectivo fuera para comer, lo que desató una golpiza salvaje mientras ella amamantaba a su bebé.

Durante la agresión, el sujeto le propinó tirones de cabello, golpes de puño en la cabeza, mordiscos en la espalda y patadas en una rodilla. En medio del ataque, Carrizo le gritó "Dejá de gritar vigilanta, prefiero caer en cana por pegarle a un covani y no por vos". El agresor tomó un cuchillo y amenazó de muerte a la mujer diciéndole "Ya vas a ver vos gila, yo a vos te voy a matar, no te vas a ir a ningún lado, te vas a quedar acá conmigo". Al intentar apuñalarla en el rostro, la víctima giró la cabeza y sufrió un corte en su oreja derecha.

La mujer logró escapar luego de que el hombre comenzara a arrojar sus pertenencias en una sábana. En ese instante, ella tomó la llave del candado de la puerta y huyó con su hija en brazos para pedir ayuda a los familiares del atacante. Mientras era auxiliada, el imputado continuó con las amenazas gritando "Más vale que me dejes ver a mi hija porque te voy a agarrar la casa a tiros". El proceso continúa con la defensa ejercida por Sandra Leveque.