El fiscal Sebastián Gómez explicó cómo seguirá la causa por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero declarara nulos los actos procesales realizados desde el 13 de octubre de 2026. El Ministerio Público Fiscal aguardará que la Oficina Judicial avance con lo dispuesto por la magistrada y se defina quién quedará a cargo del expediente para solicitar una nueva fecha de formalización.

"En virtud de lo ya resuelto, esperaremos a que se designe un nuevo juez y solicitaremos nuevamente fecha de audiencia. No hay mucho más para hacer por ahora", expresó Gómez al ser consultado sobre los pasos que deberá seguir la Fiscalía.

La resolución de Lucero dejó sin efecto las cuatro audiencias de formalización que se desarrollaron durante octubre y noviembre, y en las que el Ministerio Público Fiscal expuso su hipótesis sobre las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la obra. Entre los alcanzados por la investigación se encuentran el exgobernador Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, el expresidente de OSSE Sergio Ruiz y otros ocho involucrados.

La continuidad del expediente también depende de la decisión del Tribunal de Impugnación sobre la recusación presentada contra Lucero. Ese órgano deberá determinar si la magistrada puede seguir interviniendo o si corresponde apartarla. Mientras tanto, la Fiscalía espera que la Oficina Judicial dé curso a la resolución y establezca los pasos administrativos para continuar con el proceso.

Gómez manifestó su desacuerdo con el criterio adoptado por la jueza y sostuvo que el Ministerio Público Fiscal tenía otra interpretación sobre los planteos de nulidad presentados por las defensas.

"Es un criterio que no comparto, más allá de que, como siempre digo, uno respeta las decisiones judiciales", afirmó el fiscal.

Por último, el representante del Ministerio Público confirmó que todos los investigados deberán estar presentes cuando se convoque nuevamente a la formalización. Consultado sobre si será necesaria la asistencia de las once personas alcanzadas por la causa, respondió: "Sí, por supuesto".