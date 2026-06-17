La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum ingresó en una etapa clave. Tras obtener una prórroga de 90 días hábiles, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro aguardan la llegada de dos informes considerados fundamentales para continuar reuniendo pruebas y definir el futuro de la causa.

Según pudo saber DIARIO HUARPE, la Fiscalía espera una ampliación de documentación solicitada tanto a OSSE como al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. Ambos informes forman parte de las medidas probatorias impulsadas durante esta etapa de investigación preliminar.

La importancia de esos documentos radica en que podrían aportar nuevos elementos para complementar la información ya incorporada al expediente, que incluye más de 90 cajas de documentación administrativa, informes técnicos y material digital proveniente de distintas dependencias estatales.

La causa se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria previa a una eventual formalización. Por ello, los fiscales continúan incorporando pruebas documentales y analizando antecedentes vinculados a la contratación, ejecución, controles y procedimientos administrativos relacionados con la megaobra hídrica.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la documentación pendiente podría ayudar a profundizar algunas líneas de análisis abiertas por los investigadores. En ese marco, la expectativa está puesta en determinar si existen elementos suficientes para sostener la posible existencia de un delito y avanzar hacia una instancia procesal superior.

La semana pasada, la jueza de Garantías Mónica Lucero otorgó una prórroga de 90 días hábiles solicitada por la UFI de Delitos Especiales. Se trata de la última extensión disponible dentro de esta etapa investigativa y permitirá a los fiscales completar medidas de prueba consideradas necesarias antes de adoptar una definición.

Uno de los aspectos que la Fiscalía ha buscado aclarar públicamente es que la investigación actualmente no está enfocada en determinar la calidad técnica de los caños utilizados en la obra, sino en analizar los procedimientos administrativos que rodearon el proyecto. El objetivo es establecer si durante las licitaciones, contrataciones, adjudicaciones, controles o ejecución existieron conductas con relevancia penal.

La denuncia original fue presentada por el dirigente del GEN Marcelo Arancibia y, desde entonces, la causa sumó una importante cantidad de documentación técnica y administrativa. Incluso, durante marzo pasado se realizó una inspección en distintos tramos del acueducto con participación de fiscales, peritos y personal especializado.

Con la nueva prórroga ya en marcha, la atención de los investigadores está puesta ahora en los informes que deben remitir OSSE y el Ministerio de Infraestructura. Una vez incorporados al expediente, los fiscales evaluarán si las pruebas reunidas permiten avanzar hacia una formalización de la investigación o si corresponde adoptar otro temperamento procesal.

Por lo pronto, esos dos documentos aparecen como piezas centrales dentro de una causa que podría tener definiciones importantes hacia principios de noviembre, cuando concluya el plazo adicional otorgado por la Justicia.