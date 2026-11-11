La Fiscalía imputó al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al diputado nacional Cristian Andino y a otros ocho investigados por presuntas irregularidades en las contrataciones del Acueducto Gran Tulum. La acusación fue expuesta este miércoles 11 de noviembre, durante la segunda jornada de la audiencia de formalización desarrollada en el Palacio de Tribunales de San Juan.

El Ministerio Público Fiscal atribuyó delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, según la responsabilidad asignada a cada involucrado.

La exposición se desarrolló ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien el martes había dispuesto un cuarto intermedio y exigido que se precisaran las conductas atribuidas a cada investigado.

Las imputaciones contra los diez investigados

Sergio Uñac: el exgobernador fue imputado por defraudación mediante administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La Fiscalía le atribuyó los tres delitos en carácter de autor y en concurso real.

Según la acusación, durante su gestión como gobernador habría influido para flexibilizar controles y procedimientos que permitieron la participación de Krah América Latina en las licitaciones. También le atribuyeron haber conocido las fallas de las tuberías y ordenado continuar con trabajos pese a esos inconvenientes.

Cristian Andino: presidió OSSE entre 2011 y 2015. Fue imputado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en carácter de autor y en concurso ideal.

La Fiscalía sostuvo que durante su gestión permitió modificaciones en las exigencias técnicas de las licitaciones, entre ellas mecanismos alternativos de certificación que habrían favorecido a Krah.

Sergio Ruiz: presidió OSSE desde diciembre de 2015 hasta principios de 2019. Fue imputado como autor de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal.

La Fiscalía le atribuyó participación en la elaboración de pliegos y decisiones administrativas que habrían beneficiado a Krah, entre ellas la cesión en locación de un predio de 900 metros cuadrados en la planta potabilizadora de Marquesado.

Juan Carlos Caparrós: estuvo al frente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019. Fue imputado como autor de administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Según la Fiscalía, conocía las fallas de las tuberías y no adoptó las medidas correspondientes. Además, le atribuyeron haber impulsado la contratación directa de una consultora mendocina para analizar el proyecto.

Guillermo Sirerol: presidió OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023. Fue imputado como autor de administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal.

La acusación señaló que conoció los problemas de las cañerías y suscribió un convenio con la UTE ejecutora que reconocía deficiencias de la tecnología utilizada.

Fabián Mastelono: socio y directivo de Krah América Latina, fue imputado como partícipe principal de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía sostuvo que intervino para conseguir modificaciones en los pliegos y que propuso a Plaspitec para supervisar soldaduras, pese a estar vinculado con esa empresa.

El juez Caballero: fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y como autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal. La acusación cuestionó un dictamen que emitió cuando estaba al frente del Departamento Jurídico de OSSE y que habría permitido excluir a General Plastic, competidora de Krah.

Juan Antonio Sánchez: funcionario técnico de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal. Participó en la elaboración de pliegos y en comisiones de preadjudicación de las licitaciones investigadas.

Francisco Correa: funcionario técnico y auditor de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal. La Fiscalía le atribuyó no haber objetado determinadas exigencias técnicas ni advertido deficiencias en las tuberías.

Vicente Caruso: exintegrante del área de proyectos de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal. Según la acusación, intervino en la elaboración de pliegos y permitió incorporar especificaciones técnicas solicitadas por Krah.

Julio Ortiz Andino quedó pendiente de formalización

La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino es diferente. Aunque integra el grupo de once investigados, la Fiscalía no pudo completar su formalización debido a que no estuvo presente en la audiencia.

De esta manera, se expusieron las imputaciones contra diez de los once involucrados en la investigación, mientras que la situación procesal de Ortiz Andino deberá abordarse cuando comparezca ante la Justicia.

La causa investiga presuntas maniobras destinadas a favorecer a Krah América Latina mediante modificaciones en los pliegos, flexibilización de controles y decisiones administrativas relacionadas con la compra de cañerías para el Acueducto Gran Tulum.

Las imputaciones corresponden a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y no constituyen una declaración de culpabilidad.