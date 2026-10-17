El Ministerio Público Fiscal de San Juan confirmó que la audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum se realizará el martes 10 de noviembre de 2026 a las 14 horas y 30 minutos. El acto judicial contará con la citación de Sergio Uñac, Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio César Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

La definición de esta fecha se conoció tras la suspensión del trámite previsto para el miércoles pasado. Aquella jornada no pudo concretarse la sesión debido a la ausencia de 2 de las 11 personas notificados de la investigación penal preparatoria, puntualmente el senador Sergio Uñac y el diputado Cristian Andino.

La convocatoria judicial fue informada de manera oficial durante las primeras horas del sábado por las autoridades pertinentes. La cita formal quedó fijada en la Sala de Audiencias número 9 que se encuentra ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales, sobre la calle Rivadavia 473 Este en la ciudad capital de San Juan.

El expediente figura caratulado bajo la carátula Actuaciones por denuncia e/p Administración Pública y busca aclarar supuestas maniobras irregulares asociadas al desarrollo de la obra pública hídrica. La instancia procesal sirve para comunicar a las partes involucradas la imputación o los hechos investigados dentro del marco legal vigente.

Desde la fiscalía recordaron que el llamado a la audiencia no determina por sí solo una declaración de culpabilidad ni establece la responsabilidad penal de los implicados. Se espera que el próximo 10 de noviembre acudan todos los notificados para reanudar el trámite judicial.