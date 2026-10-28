La jueza de Garantías Mónica Lucero volvió a rechazar el pedido de la defensa del diputado nacional Cristian Andino para participar de manera virtual en la próxima audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum. La magistrada ratificó que deberá presentarse presencialmente el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en Tribunales.

Los abogados defensores habían solicitado que Andino pudiera conectarse por Zoom debido a compromisos laborales vinculados con su actividad legislativa. Además, presentaron un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria contra la decisión que había rechazado esa modalidad.

Por qué rechazaron la participación virtual

En su resolución, Lucero declaró inadmisible la apelación de la defensa al considerar que la modalidad de participación en la audiencia forma parte de la dirección del proceso y no constituye una medida de coerción que habilite esa vía de impugnación. La jueza también sostuvo que la presencialidad es la regla ordinaria en el proceso penal, según difundió el medio 0264.

La magistrada explicó que los compromisos laborales, por sí solos, no justifican la autorización para intervenir mediante videoconferencia. Si bien la ausencia de Andino en la audiencia prevista originalmente para el 14 de octubre fue considerada justificada, esa decisión no obliga a permitirle conectarse de manera remota en la próxima convocatoria.

La audiencia será el 10 de noviembre

La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria fue reprogramada para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales. La instancia quedó pendiente luego de que Andino y el senador nacional Sergio Uñac no asistieran a la convocatoria del 14 de octubre.

En aquella oportunidad, las defensas argumentaron que ambos legisladores tenían obligaciones laborales, mientras que la Fiscalía planteó la necesidad de que los once investigados estuvieran presentes. La jueza dio por justificadas las ausencias y dispuso una nueva fecha para avanzar con la audiencia.

Qué se investiga en la causa

La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. La Fiscalía busca determinar, entre otros puntos, si los materiales utilizados cumplían con las condiciones exigidas y si existieron posibles sobreprecios.

En septiembre se realizaron allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales proveedoras de cañerías para la obra, donde se secuestraron documentación y computadoras para su análisis. La causa continúa en etapa investigativa y la audiencia pendiente deberá avanzar sobre la formalización de los hechos atribuidos a los involucrados.