La Justicia de San Juan resolvió otorgar una prórroga de 90 días hábiles en la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum, una de las más importantes del sistema hídrico provincial.

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien hizo lugar al pedido presentado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, integrantes de la UFI de Delitos Especiales.

Según se informó, la extensión del plazo tiene como objetivo permitir la incorporación y análisis de nueva documentación técnica y pruebas que fueron sumadas recientemente al expediente judicial.

En la audiencia también participó el abogado José Aníbal Fraifer, en representación de Fiscalía de Estado, ya que la Provincia se constituyó como querellante ante la posible existencia de un perjuicio económico para las arcas públicas.

La resolución se produjo luego de un cuarto intermedio dispuesto en la audiencia anterior, cuando la magistrada resolvió postergar el tratamiento del pedido hasta garantizar la notificación de todas las partes involucradas, entre ellas la defensa de exautoridades de OSSE.

Con la prórroga ya concedida, los fiscales contarán con tres meses adicionales para completar la etapa de investigación preliminar. Finalizado ese plazo, deberán definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), donde podrían formalizarse imputaciones.

La causa investiga posibles irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum, obra financiada con un préstamo internacional y considerada una de las más costosas del sistema de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

Entre los puntos bajo análisis se encuentran la contratación, ejecución y control de la obra, además de eventuales responsabilidades administrativas y penales. La denuncia inicial fue presentada por el dirigente del GEN San Juan, Marcelo Arancibia.

El expediente incluye documentación técnica, informes periciales y más de 90 cajas de material aportado por organismos oficiales, que continúan siendo evaluados por los fiscales intervinientes.