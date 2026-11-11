La jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización de la causa Acueducto Gran Tulum tras el planteo de nulidad absoluta impulsado por abogados defensores de los investigados. La magistrada decidió interrumpir el procedimiento hasta el martes 17 de noviembre, a las 14.30, cuando dará a conocer su resolución. Advirtió que continuar sin resolver el incidente podría provocar nuevas nulidades, incluso de carácter insalvable.

La decisión se conoció durante la audiencia de este miércoles 11 de noviembre, luego de que las defensas cuestionaran el procedimiento utilizado por Lucero para resolver una recusación presentada anteriormente en su contra. Según los abogados, la magistrada rechazó por sí misma ese planteo cuando correspondía que interviniera el Tribunal de Impugnación.

El cuestionamiento se remonta a una segunda recusación, distinta de otra que ya había sido tramitada. De acuerdo con los defensores, el nuevo pedido de apartamiento estaba relacionado con una denuncia contra Lucero y debía seguir el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal.

La defensa de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez impulsó el pedido de nulidad, al que adhirieron otros abogados. El argumento central es que la presunta irregularidad procesal afectó las garantías de imparcialidad, debido proceso y defensa en juicio.

Uno de los letrados sostuvo que la violación del procedimiento establecido por la legislación constituye un agravio concreto para los imputados. En ese sentido, remarcó que la recusación es una garantía de las personas sometidas a un proceso penal y no de los magistrados.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo, al considerar que tenía carácter dilatorio y que las defensas no habían demostrado un perjuicio concreto que justificara la nulidad.

Lucero advirtió sobre el riesgo de continuar

Al momento de pronunciarse, Lucero explicó que necesitaba analizar el planteo antes de adoptar una decisión. Aunque consideró que la presentación debió realizarse antes del inicio de la audiencia, reconoció que no podía continuar con el procedimiento sin resolver previamente la incidencia.

“Ustedes saben bien que yo no hago cuartos intermedios para resolver, pero esto amerita un análisis serio, profundo y circunstanciado del planteo”, expresó.

La magistrada fue más contundente al explicar las consecuencias que podría tener la continuidad del proceso: “Yo no puedo continuar mi intervención sin resolver esta incidencia. Me parece que traería aparejadas nulidades que hasta pueden ser insalvables”.

Lucero aclaró que su decisión no implicaba cuestionar las estrategias de los defensores y que necesitaba disponer del plazo correspondiente para estudiar los argumentos expuestos.

La formalización quedó pendiente

La jueza señaló que durante la audiencia ya se habían expuesto los hechos investigados y las atribuciones formuladas por la Fiscalía contra los sospechados. Sin embargo, todavía restaba su intervención para avanzar con el procedimiento de formalización.

Por ese motivo, dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 17 de noviembre, a las 14.30, y notificó a las partes que deberán presentarse para conocer la resolución.

La decisión será determinante para establecer cómo continuará la audiencia de formalización de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum y que tiene entre sus investigados al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac.