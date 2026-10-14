El expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, y el exministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino coincidieron en calificar como política la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Ambos lo hicieron en diálogo exclusivo con DIARIO HUARPE, en medio de los últimos movimientos judiciales del expediente que los tiene entre las 11 personas notificadas.

Consultado sobre si consideraba que se trataba de una cuestión política o estrictamente judicial, Ruiz respondió de manera contundente: “Claramente político. Claramente”. Ortiz Andino coincidió con esa lectura, siendo breve y contundente: “Es totalmente político”.

Ruiz también fue consultado sobre lo ocurrido desde diciembre, cuando se presentó la denuncia que dio origen a la investigación. “No, nada. La justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. Está bien”, contestó.

Sin embargo, el expresidente de OSSE cuestionó el ámbito en el que debe tramitar el expediente. Su defensa presentó un planteo para que la causa pase de la Justicia provincial a la Federal, con el argumento de que se utilizaron fondos de esa jurisdicción.

“Los fondos son federales, con lo cual le corresponde a la justicia federal. Eso es lo que opinamos”, sostuvo Ruiz. El planteo todavía no implica un cambio de fuero: la Justicia Federal pidió información sobre el expediente antes de resolver si le corresponde intervenir.

Ruiz también fue consultado sobre si consideraba que la intención detrás de la audiencia era que Sergio Uñac y Cristian Andino estuvieran presentes. El exfuncionario evitó especular sobre los motivos de las ausencias: “No, no sé lo que querían. Eso no me incumbe”, respondió.

La investigación por el Acueducto Gran Tulum se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia. La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de la obra, con especial atención en la provisión de cañerías, los valores pagados y la calidad de los materiales.

La causa alcanza a 11 personas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino, Ortiz Andino y otros exfuncionarios del organismo.

La audiencia de formalización prevista para el miércoles 14 de octubre fue postergada luego de que Uñac y Andino no asistieran presencialmente y la jueza de Garantías Mónica Lucero rechazara la posibilidad de que participaran por videoconferencia. Tras las ausencias, la Fiscalía pidió el desafuero de ambos legisladores para garantizar su comparecencia.

La audiencia deberá permitir que los fiscales expongan los hechos investigados y precisen qué participación atribuyen a cada uno de los convocados. Hasta que avance esa instancia, las personas notificadas no deben ser presentadas como culpables ni como responsables penales por los hechos investigados.