El abogado Guillermo Toranzo, defensor del diputado nacional Cristian Andino, sostuvo que el exgobernador José Luis Gioja también debería haber sido incluido en la investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. El letrado cuestionó que algunas personas hayan sido investigadas y otras no, al tiempo que consideró que la acusación de la Fiscalía contra su defendido es débil.

“Yo creo que también debería haber estado el gobernador Gioja, porque Gioja estuvo en esa época de Andino”, afirmó Toranzo durante una entrevista en Estación Claridad, cuando le preguntaron qué otras personas consideraba que debían ser convocadas e investigadas.

La declaración se produjo después de las audiencias del 10 y 11 de noviembre, en las que el Ministerio Público Fiscal expuso los hechos y delitos atribuidos a diez investigados, entre ellos Andino, quien presidió Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante la gestión de Gioja.

El abogado cuestionó los criterios de la investigación y sostuvo: “No entendemos por qué hay gente que no está imputada o que no está investigada y hay otros que sí”.

Toranzo también manifestó que, a su entender, la investigación estuvo direccionada. Sin embargo, no señaló un hecho delictivo concreto que atribuyera a Gioja ni confirmó una presentación judicial en su contra.

El defensor de Andino mencionó además a José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE, como otra de las personas que, a su criterio, deberían haber sido convocadas. “El ingeniero Beltrán debería haber sido convocado porque él ha firmado toda la documentación que también había firmado Andino”, expresó.

Respecto de la posibilidad de solicitar que se investigue a otras personas, el abogado confirmó que las defensas tienen esa facultad, pero evitó anticipar una presentación.

“Sí, ya vamos a ver. Tenemos que ver toda la documentación”, respondió.

Cuestionó la acusación contra Andino

Toranzo también fue crítico con la exposición realizada por el Ministerio Público Fiscal, que atribuyó a Andino los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Cristian Andino, actual diputado nacional, fue presidente de OSSE. (Foto: Archivo)

“El Ministerio Público ha hecho una acusación muy pobre”, afirmó. “Yo creo que no es una acusación firme, no es una acusación donde haya descrito los hechos, las personas, las condiciones de tiempo, modo y lugar”, agregó.

El abogado reconoció que Andino intervino en la elaboración de los pliegos de contratación de cañerías, aunque rechazó su responsabilidad en las irregularidades investigadas.

“Sí, participó en la elaboración de los pliegos y todo”, manifestó. Sin embargo, sostuvo: “Andino yo creo que no tiene nada que ver con este tema”.

Anticipó cuestionamientos a las pruebas

El defensor también aseguró que todavía no había podido examinar la documentación mencionada por los fiscales durante las audiencias.

“Las pruebas que tiene son pruebas que verdaderamente yo las desconozco porque las ha dicho nada más y no las hemos visto”, señaló.

Toranzo cuestionó especialmente las pericias sobre las cañerías y sostuvo que las defensas no habían podido controlar esos procedimientos.

“Seguro que vamos a objetar la validez de alguna de las pruebas que se han ofrecido”, anticipó.

Según su versión, la defensa solicitó acceso a la documentación y planteó el reclamo ante la jueza Mónica Lucero, sin obtener hasta ese momento los elementos requeridos.

La audiencia de formalización permanece inconclusa por un pedido de nulidad relacionado con el trámite de una recusación contra Lucero. La magistrada deberá resolverlo el martes 17 de noviembre, a las 14.30.

Mientras tanto, Toranzo dejó planteada su postura sobre la investigación: considera que otras personas, entre ellas Gioja y Beltrán, también deberían haber sido convocadas, aunque todavía no confirmó si pedirá formalmente que se amplíe la investigación.