Luego de varias horas de debate, que comenzó a las 11, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por una amplia mayoría el primer punto de la sesión especial: el acuerdo entre la Provincia y Vicuña por una inversión de US$250 millones. El oficialismo consiguió 27 votos a favor y apenas nueve en contra, en una votación que dejó expuesta la fractura del peronismo sanjuanino.

El resultado sorprendió incluso dentro de la propia Legislatura porque el orreguismo consiguió ampliar el respaldo que tenía previsto. A los 24 votos que ya eran considerados como seguros se sumaron las voluntades de Miguel Vega, de Jáchal; Jorge Castañeda, de Calingasta; Cristina López de Abarca y Pedro Albagli de Albardón, lo que permitió al Gobierno alcanzar una mayoría todavía más amplia.

El dato político central estuvo en el comportamiento del peronismo. El rechazo quedó concentrado en el ala más dura del justicialismo, mientras que otros dirigentes del espacio decidieron acompañar el entendimiento con la empresa minera. La votación mostró así que el PJ no tuvo una posición unificada frente a uno de los acuerdos más importantes impulsados por la gestión de Marcelo Orrego.

El núcleo de respaldo al Gobierno estuvo integrado por los 12 diputados de Cambia San Juan, los cuatro representantes del Bloquismo, Marcelo Mallea, de Angaco; Franco Aranda, del Frente Renovador; Fernando Patinella, de ADN-LLA; Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero; y los justicialistas Eduardo Cabello y Omar “Mengueche” Ortiz.

A ese grupo se sumó además Leopoldo Soler, representante de Ullum, quien viene acompañando distintos proyectos relevantes enviados por el Ejecutivo. Ese esquema constituía el escenario de mínima que tenía previsto el oficialismo antes de la sesión: conservar los respaldos que ya aparecían identificados y, desde allí, intentar ampliar la base de acompañamiento.

La votación terminó superando esa expectativa. Los 27 votos favorables demostraron que el Gobierno no solamente logró mantener su núcleo de aliados, sino que también consiguió sumar voluntades de legisladores que no forman parte de su espacio político y que, en votaciones anteriores, habían mostrado posiciones diferentes frente a las iniciativas del Ejecutivo.

Del otro lado quedaron nueve votos negativos, identificados con el sector más duro del peronismo y espacios opositores. La lista incluyó a Sonia Ferreyra, Mario Herrero, Graciela Seva, Fernanda Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero, Stella Caparrós y Marta Gramajo.

El acuerdo con Vicuña, que contempla una inversión de US$250 millones, se convirtió así en una prueba política para el oficialismo y, al mismo tiempo, en una nueva fotografía de la relación de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados.

Más allá del contenido económico y minero del entendimiento, la votación dejó una consecuencia política inmediata: el peronismo volvió a exhibir diferencias internas y el Gobierno consiguió construir una mayoría transversal para aprobar uno de sus proyectos estratégicos.

El desafío para el orreguismo ahora será sostener esa mayoría en el próximo en el que se tratara el convenio con Nación para hacerse cargo de las rutas nacionales por 20 años.