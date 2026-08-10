El Ministerio de Gobierno de San Juan y el Ministerio de Justicia de la Nación oficializaron un convenio marco de colaboración institucional destinado a consolidar e impulsar los sistemas de mediación comunitaria en el territorio provincial. La iniciativa busca optimizar la respuesta estatal y acercar a los ciudadanos herramientas eficientes para la resolución participativa de sus desacuerdos.

La rúbrica del acuerdo estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y de la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma. A partir de este entendimiento, ambas jurisdicciones desarrollarán un esquema de trabajo conjunto centrado en la promoción, formación y divulgación de derechos, facilitando el acceso público a la información institucional.

El eje central del proyecto radica en potenciar los mecanismos de mediación vecinal y comunitaria como una alternativa directa, ágil y dialogada ante diversos conflictos sociales. De esta manera, se busca evitar la judicialización de contingencias menores y promover una cultura de concertación en el ámbito barrial.

Con este acuerdo, la provincia ratifica su política de articulación con organismos nacionales para modernizar la gestión pública, descentralizar el acceso a la justicia y brindar mejores canales de contención frente a las demandas cotidianas de la comunidad.

