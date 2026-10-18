La acupuntura puede incorporarse como un recurso complementario para abordar principalmente el dolor, siempre dentro de un tratamiento indicado y supervisado por profesionales de la salud. En Salud & Bienestar, la licenciada Elba Moreno, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, explicó cómo funciona esta práctica de la Medicina Tradicional China, en qué casos puede utilizarse.

“La acupuntura es un recurso terapéutico de la medicina tradicional china. Consiste en la inserción de agujas en distintos puntos del cuerpo”, señaló Moreno. La profesional aclaró que el paciente debe llegar con derivación médica y que, antes de comenzar, se realiza una evaluación kinésica junto con valoraciones propias de la medicina china.

Un complemento para tratar el dolor

Moreno remarcó que actualmente se habla de terapias complementarias y no alternativas, porque la acupuntura no busca sustituir la atención convencional.

Elba Moreno, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia.

“Es un recurso más dentro del amplio abanico que tenemos los kinesiólogos para trabajar”, explicó.

La técnica utiliza agujas en puntos específicos del cuerpo, denominados acupuntos. Según detalló, el estímulo mecánico generado en esos lugares produce una señal que se transmite a través del tejido miofascial.

Las consultas más frecuentes están vinculadas con dolores lumbares, cervicales, de hombros, rodillas y tobillos. También señaló que su uso se amplió a pacientes con insomnio, trastornos digestivos, ansiedad o estrés, aunque destacó que “la básica es el control del dolor”.

En líneas generales puede aplicarse en adultos y desde los 13 años. En niños suelen elegirse otras herramientas de la medicina china, mientras que en personas muy mayores o con trastornos de coagulación se requiere precaución. La electroacupuntura, además, no se utiliza en determinados pacientes, como aquellos con epilepsia o marcapasos.

Seguridad y formación profesional

Antes de iniciar el procedimiento se evalúa cada caso. Moreno explicó que si una persona tiene miedo a las agujas pueden utilizarse otras técnicas. Durante una sesión, la posición del paciente depende de la zona a tratar y pueden combinarse diferentes puntos del cuerpo, la oreja, el cráneo o las manos.

La bioseguridad es otro aspecto central.

“Se usan agujas estériles y descartables. No pueden ser reutilizadas ni siquiera por la misma persona”, enfatizó.

El material debe abrirse frente al paciente y descartarse luego de su utilización.

La especialista también advirtió que la práctica requiere formación. Según explicó, debe realizarla un profesional de la salud con título universitario y capacitación específica en medicina china. Por eso, recomendó verificar la preparación de quien ofrece el tratamiento.

Finalmente, Moreno insistió en que la acupuntura acompaña y no reemplaza las indicaciones médicas ni la medicación. “Siempre y cuando esté realizado por un profesional de la salud es una terapéutica segura y eficaz”, sostuvo. Su incorporación debe formar parte de un abordaje integral, pensado según las necesidades y condiciones de cada paciente.

Dato

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