Acusan a un hombre de abusar a tres hijos de su novia y ella sigue con él

La Justicia decidió este miércoles estirar por sesenta días más la prisión preventiva de un hombre acusado de abusar sexualmente de tres hijos menores de edad de su pareja: dos nenas y un varón. La denuncia que disparó esta nueva causa se hizo en enero, pero no es la primera vez que este hombre queda en la mira: ya tiene una condena de dos años en suspenso por haber abusado, en 2021, de otra hija de la misma mujer, que en ese momento era menor de edad y hoy ya es mayor de edad.

De confirmarse lo que se investiga ahora, en total el hombre habría abusado de los cuatro hijos de su pareja. La relación entre los dos había arrancado en 2019.

Los tres menores que son víctimas en esta causa actualmente están alojados en hogares que dependen del Estado, luego de que le quitaran la guarda a la madre. Lo que más llama la atención de esta causa es que, a pesar de todo lo que pasó, la mujer nunca cortó el vínculo con el acusado. Hoy por hoy no viven juntos, pero él sigue teniendo contacto con la familia y vive en una casa junto a sus propios hijos biológicos.

La fiscalía pidió que se extendiera la prisión preventiva porque considera que hay riesgo de que el hombre se escape o intente entorpecer la investigación, y porque ya tiene antecedentes por hechos parecidos. La causa sigue en investigación y se esperan nuevas pruebas, como pericias psicológicas a los chicos y testimonios de gente cercana a la familia.

Vale aclarar que, sobre los hechos que todavía se investigan, el hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La condena de 2021 por el abuso de la hija mayor ya está firme, aunque fue dictada en suspenso. Por resguardo de las víctimas, esta nota no incluye el nombre del denunciado ni el de los menores involucrados.