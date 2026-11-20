Un exintegrante de la Selección Argentina de Fútbol para Amputados, identificado como Adrián García, fue imputado por la Justicia de San Juan en una causa por violencia de género, luego de ser denunciado por golpear, amenazar de muerte y sustraerle pertenencias a su expareja. El hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado 9 de noviembre y, según la denuncia, se produjo en presencia de los dos hijos de la pareja.

La audiencia de formalización se realizó este jueves ante el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera, quien dispuso abrir una Investigación Penal Preparatoria por el plazo de tres meses. Al acusado le atribuyeron provisoriamente los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, amenazas y hurto. Además, se establecieron medidas de coerción morigeradas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada en la denuncia, el episodio comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando ambos se encontraban acostados en su habitación y sus hijos dormían en el cuarto contiguo. La mujer le habría pedido revisar el teléfono celular de García luego de advertir una situación que le generó sospechas. Ante la negativa, él le habría exigido que le entregara su dispositivo y, cuando ella se negó, le dio un cabezazo en la frente.

La situación se agravó cuando la víctima intentó abandonar la vivienda con sus llaves y su teléfono. Según la acusación, el hombre la tomó de los cabellos y le arrebató ambos elementos. Posteriormente, cuando la mujer intentó recuperar uno de los celulares para comunicarse con el 911, García la habría tomado del cuello y mordido en el brazo derecho. Ella lo habría rasguñado para conseguir liberarse.

Durante el episodio, el acusado también se habría golpeado la cabeza contra una pared y amenazado de muerte a su expareja, además de anunciar que luego se quitaría la vida. Parte de la secuencia habría ocurrido frente a la hija de ambos, de 11 años.

La denuncia también señala que García se dirigió hacia la cocina y abrió el cajón de los cubiertos mientras continuaba con las intimidaciones. En ese contexto, habría manifestado que no recibiría sanciones si era denunciado debido a su discapacidad.

Las agresiones habrían continuado con patadas en ambas piernas y nuevos impedimentos para que la mujer pudiera retirar sus pertenencias. Finalmente, el hombre le habría ordenado que abandonara la casa e incluso le exigió que se quitara las zapatillas que llevaba puestas, bajo el argumento de que se las había regalado.

Cerca de las 6, la mujer logró salir del domicilio junto a sus dos hijos, de 5 y 11 años. Una vecina de enfrente les brindó resguardo, le prestó un teléfono para comunicarse y le pagó un viaje en Uber para que pudiera trasladarse hasta la casa de su madre, en Rawson.