Acusó a su pareja de violarla tras quedarse dormida por tomar un ansiolítico

Lo que parecía una relación de seis años terminó de la peor manera en Rivadavia. Una mujer denunció a su compañero, identificado como R.M., por un presunto abuso sexual ocurrido el pasado 27 de mayo. Según su relato, ella había ingerido un ansiolítico y se sentía indispuesta, pero el hombre insistió para tener relaciones bajo la frase "Dale, demostremos que estamos bien". La denuncia detalla que el sujeto continuó a pesar de las negativas y repetía frases extrañas como "Mirá, culeado, es mía".

La tensión estalló horas antes de la denuncia en una pelea donde ella le recriminó lo sucedido. El hombre de 36 años intentó marcharse con sus pertenencias y se produjo un forcejeo físico que solo terminó cuando un tercero intervino para separarlos. Tras la intervención de la UFI CAVIG, liderada por la fiscal Bazán, se determinó que la víctima atravesaba un contexto de violencia de género con un índice crítico de 29 puntos,.

Por su parte, el acusado brindó una versión opuesta en la audiencia frente al juez Roberto Montilla. Sostuvo que todo fue consentido y que ocurrió antes de que ella tomara medicación. Incluso mencionó que ambos consumieron cocaína esa noche a pedido de ella.

Al referirse a las lesiones de la mujer, él afirmó "Ella me pegó a mí porque yo me quería ir de la casa, la relación no daba para más. Me defendí; puede que le haya pegado en la pierna, pero fue para protegerme".

R.M. se mostró afectado por la imputación y declaró "Jamás la forcé. Tengo una hija con otra pareja, ¿cómo me va a mirar ella ahora?". A pesar de que su defensa, encabezada por Sandra Leveque, señaló que el detenido tenía mordeduras, el magistrado dictó la prisión preventiva por dos meses. Mientras tanto, un abogado de apellido Pardo se presentó en la sala aunque Leveque sigue al frente del caso que ahora espera una nueva instancia de apelación.