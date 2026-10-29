El Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan reforzó el llamado a la prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y destacó la importancia de reconocer sus síntomas para actuar de inmediato. Desde el Servicio de Neurología señalaron que una proporción importante de los casos puede prevenirse con controles médicos y hábitos saludables, mientras que la atención temprana puede reducir el riesgo de secuelas.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado. También influyen el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad, por lo que los especialistas recomiendan realizar controles periódicos y mantener hábitos que favorezcan la salud cardiovascular.

Cuáles son las señales de alerta de un ACV

La aparición repentina de dificultades para hablar, la pérdida de fuerza en un brazo o una pierna, la desviación de la boca y los mareos son algunos de los síntomas que pueden advertir un accidente cerebrovascular.

Ante cualquiera de estas señales, es fundamental solicitar asistencia médica de emergencia sin esperar a que desaparezcan. El tiempo es determinante para acceder a tratamientos oportunos y reducir las posibles consecuencias.

El Hospital Rawson cuenta con una Unidad de Stroke y un Área de Neurología Vascular especializadas en la atención de estos casos. El Servicio de Neurología está dirigido por los médicos Carlos Guerra y Daniel Lucato, mientras que la atención y coordinación del área vascular están a cargo de Mariana Riveros y Érica González.

Cómo acceder al consultorio de ACV del Hospital Rawson

El centro de salud dispone de un Consultorio de ACV destinado al seguimiento de pacientes que atravesaron un accidente cerebrovascular y al control de los factores de riesgo asociados.

Para solicitar turnos programados, los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-333-0008 o gestionar la consulta mediante CIDI, a través de WhatsApp al 264-459-2201.

Desde el hospital remarcaron que estos canales son para consultas programadas y no deben utilizarse ante una emergencia. Si una persona presenta síntomas compatibles con un ACV, debe llamar al 107 o acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

La prevención, el reconocimiento de las señales de alarma y la rapidez para buscar atención médica son fundamentales para mejorar las posibilidades de recuperación y evitar complicaciones.