Además de Argentina, Francia y Noruega buscan clasificar en el Mundial

La actividad del Mundial 2026 continúa este lunes con una jornada que puede empezar a marcar el rumbo de varios grupos. Argentina, Francia y Noruega salen a escena en partidos que tendrán impacto directo en la pelea por la clasificación a los 16avos de final y que podrán seguirse en vivo desde Argentina por televisión abierta, cable y plataformas digitales.

El encuentro más esperado para el público argentino será el que protagonizarán Argentina y Austria desde las 14. Ambos seleccionados comenzaron con victorias y llegan con 3 puntos al choque correspondiente al Grupo J. La Albiceleste viene de derrotar 3-0 a Argelia, mientras que los europeos superaron 3-1 a Jordania, por lo que el ganador quedará muy cerca de asegurarse un lugar en la próxima ronda.

Más tarde será el turno del Grupo I. Desde las 18, Francia enfrentará a Irak con la misión de ratificar su candidatura al título. Los franceses arrancaron con un triunfo por 3-1 sobre Senegal y buscarán otro resultado positivo para acercarse a la clasificación. Del otro lado estará una selección iraquí que necesita recuperarse luego de caer 4-1 frente a Noruega en su estreno.

La jornada se completará a las 21 con un duelo que también puede resultar determinante en la lucha por los primeros puestos del Grupo I. Noruega y Senegal se medirán después de haber mostrado realidades distintas en la fecha inicial. Los noruegos comenzaron con autoridad tras vencer a Irak, mientras que los africanos intentarán sumar para no quedar comprometidos en la tabla.

Los encuentros del Mundial 2026 podrán verse a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y las plataformas de streaming habilitadas por cada señal. Argentina-Austria será transmitido por las principales pantallas con cobertura especial desde la previa.