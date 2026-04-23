La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó este jueves su "máxima preocupación" ante la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. A través de un comunicado, la institución calificó la disposición como una "medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina".

Para la entidad, el acceso de los cronistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una "práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo" que resulta "esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno". En este sentido, Adepa remarcó que esta labor fundamental nunca había sido interrumpida de manera generalizada hasta el momento.

La medida oficial se dio a conocer luego de que el Gobierno nacional suspendiera la prórroga de las credenciales vigentes, lo que implica el cierre transitorio de la sala de prensa y la quita de las huellas dactilares para el acceso. Según explicó el secretario de Comunicación de la Presidencia, Javier Lanari, la decisión se tomó de forma preventiva: "El único fin es garantizar la seguridad nacional", afirmó el funcionario, vinculando el hecho a una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal.

Sin embargo, Adepa fue tajante al señalar que la existencia de una investigación judicial o denuncias por hechos específicos "no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo". La organización subrayó que tales restricciones colectivas representan un límite indebido al flujo informativo e "impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático".

Finalmente, la Asociación instó a las autoridades a "revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo" para los acreditados. El objetivo, concluyeron, es resguardar la transparencia institucional y el pleno ejercicio de la libertad de prensa en el país. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha informado plazos concretos para normalizar el acceso a la Casa de Gobierno.