ADEPA da la bienvenida a León XIV y pide resguardar al periodismo frente a la IA

En el marco de un acontecimiento de profunda trascendencia institucional y espiritual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su cálido beneplácito por la llegada del papa León XIV a la República Argentina. Desde la organización que agrupa a los principales medios de comunicación del país expresaron su deseo de que la presencia del Sumo Pontífice impulse un marco de paz, concordia, diálogo y reencuentro entre los argentinos.

A través de un pronunciamiento emitido en la jornada de este viernes, la entidad periodística puso especial énfasis en las reflexiones del Pontífice sobre los desafíos éticos que plantea el vertiginoso avance de la inteligencia artificial. En un contexto global atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas, ADEPA ponderó el principio rector defendido por León XIV: la técnica debe estructurarse indefectiblemente al servicio de las personas y del respeto irrestricto a la dignidad humana.

Verdad y comunicación responsable

El documento de la institución rescata de manera central los lineamientos expuestos por el Papa en su encíclica Magnifica Humanitas. En dicha obra, el Jefe de la Iglesia Católica formuló un llamado a la búsqueda incesante de la verdad, al ejercicio de una comunicación responsable y a la necesidad imperiosa de "desarmar las palabras" para frenar la polarización algorítmica y la proliferación de noticias falsas.

Estas expresiones se alinean con las discusiones institucionales que directivos de ADEPA y editores de medios nacionales mantuvieron a mediados de octubre durante un seminario internacional en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En aquel foro, los representantes de la prensa argentina advirtieron sobre la urgencia de proteger de forma adecuada la propiedad intelectual y el trabajo periodístico con el que se nutren los modelos de inteligencia artificial, garantizando la sostenibilidad de la prensa independiente como pilar indispensable de la democracia.