Política > Libertad de prensa
Adepa propone un análisis jurídico de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
POR REDACCIÓN
El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) anunció que remitirá a los legisladores nacionales un análisis jurídico del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.
"La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo", dice Adepa en un comunicado. "Pero las normas destinadas a ese fin -agrega- deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto".
El análisis de Adepa advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
Adepa considera conveniente, además, que "cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones".
"Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural", concluye la entidad.