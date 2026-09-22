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Política > Libertad de prensa

Adepa propone un análisis jurídico de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La Asociación de Entidades Periodística Argentinas remitirá a los legisladores nacionales un estudio jurídico del proyecto de ley del Gobierno nacional.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) anunció que remitirá a los legisladores nacionales un análisis jurídico del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa.

"La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo", dice Adepa en un comunicado. "Pero las normas destinadas a ese fin -agrega- deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto".

El análisis de Adepa advierte sobre la amplitud de conceptos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.

Adepa considera conveniente, además, que "cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones". 

"Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural", concluye la entidad.

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