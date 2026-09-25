Adepa rechaza un fallo que dispuso arrestar a periodistas en Formosa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su repudio ante un fallo judicial de Formosa. Adepa es la organización que agrupa a los principales diarios, revistas y medios digitales de todo el país, entre ellos DIARIO HUARPE, para defender la libertad de expresión.

Un juzgado de la localidad de Las Lomitas, de esa provincia, condenó a cuatro periodistas del programa Hambre de Futuro, que se emite en la grilla del canal La Nación +. La sentencia impone cinco días de arresto o una multa económica superior a los 280 mil pesos para cada uno.

Según surge de la sentencia, los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán fueron considerados responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, bajo el argumento de haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.

Libertad de prensa vs. control estatal

El tribunal argumentó que los profesionales "trabajaron sin autorización previa". Además, la justicia local les exigió contar con una matrícula para ejercer la comunicación. Los periodistas realizaban un informe audiovisual en la Comunidad San José al momento de los hechos.

Desde los sectores vinculados a los medios de comunicación y a periodismo calificaron la decisión de "inadmisible y alarmante".

"Exigir credenciales estatales para informar vulnera tratados internacionales y preceptos constitucionales. En la Argentina no hace falta ninguna licencia oficial para buscar, recibir o difundir información de interés general", afirma la entidad en un comunicado que publicó en su página web.

Vale consignar que el citado equipo periodístico ingresó al lugar con permiso inicial y se retiró sin violencia al ser solicitado.

El fallo sienta un precedente riesgoso para el ejercicio del periodismo en las provincias. Adepa exigió la "revisión inmediata" de la medida judicial para "resguardar la democracia y el derecho a la información".