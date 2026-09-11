Adepa renovó su Consejo Ejecutivo durante la asamblea en Tucumán

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) renovó su Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027 durante la 64ª Asamblea General Ordinaria, realizada en Tucumán. En ese marco, Diego Fuentes, representante de Grupo Huarpe, fue designado presidente de la Comisión de Desarrollo Digital, uno de los espacios de trabajo que integrarán la nueva estructura de la entidad.

La asamblea reunió a representantes de medios periodísticos de distintos puntos del país y permitió definir tanto la conducción general de Adepa como las autoridades de las diferentes comisiones que trabajan sobre los principales desafíos que atraviesa actualmente la actividad periodística.

Como parte de la renovación, Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán, fue elegido presidente de Adepa para el nuevo período. Cecilia Gargatagli, de Mirador Provincial de Santa Fe, ocupará la vicepresidencia primera, mientras que Luis H. Tarsitano, de El Tribuno de Salta, asumirá como vicepresidente segundo.

La nueva estructura también tendrá a Pablo Deluca, de Infobae, como secretario general; Tomás Vio, de Diario Olé, al frente de la Secretaría de Organización; y Agustino Fontevecchia, de Perfil, como secretario de Relaciones Institucionales.

Además de la conformación del Consejo Ejecutivo, durante el encuentro quedaron definidas las autoridades de las distintas comisiones que funcionan dentro de Adepa y que abordan temáticas vinculadas con la actividad de los medios, la libertad de expresión, la sustentabilidad de las empresas periodísticas y la transformación tecnológica.

En ese esquema, Diego Fuentes asumirá la presidencia de la Comisión de Desarrollo Digital, acompañado por Tomás Vio como vicepresidente. El espacio tiene como eje los cambios que atraviesa la industria periodística a partir del avance de las nuevas tecnologías y la transformación de las formas de producción, distribución y consumo de información.

La presencia de Fuentes al frente de la comisión representa además la participación de Diario Huarpe dentro de uno de los espacios vinculados directamente con los desafíos digitales que enfrentan los medios de comunicación en todo el país.

La transformación de las audiencias, el crecimiento de las plataformas digitales, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la necesidad de encontrar modelos sustentables para el periodismo forman parte de una agenda que ganó protagonismo durante los últimos años dentro de la industria.

Por otro lado, Martín Etchevers, de Clarín, continuará como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, uno de los ámbitos centrales de Adepa para el seguimiento de situaciones que puedan afectar el ejercicio periodístico y el acceso a la información.

Asimismo, José Santa María, de Página/12, estará al frente de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones durante el nuevo período.

La renovación de autoridades se produjo al cierre de la Asamblea General Ordinaria desarrollada en Tucumán, donde representantes de medios de todo el país analizaron el escenario que atraviesa el periodismo argentino y los desafíos de la actividad.

Con la nueva conducción ya definida, Adepa comenzará un nuevo período institucional 2026-2027 con la participación de referentes de medios nacionales y provinciales dentro de su Consejo Ejecutivo y sus diferentes comisiones de trabajo.