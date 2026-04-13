La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas salió a repudiar las amenazas de muerte dirigidas contra los periodistas Tomás Méndez de Crónica TV e Ignacio Ortelli de Radio Rivadavia y América 24. Según informaron los propios damnificados y los medios en los que estos se desempeñan, los mensajes intimidantes fueron recibidos en los últimos días.

Cronología de los hechos

Ignacio Ortelli, de Radio Rivadavia y A24, dio a conocer públicamente una amenaza recibida a través de Instagram, que luego difundió en su cuenta de X.

El periodista conductor de “Esta Mañana” recibió el mensaje de un usuario identificado como Franco Zalazar (@_francozalazar) tras ver una historia que Ortelli había publicado mostrando su jornada laboral en los estudios de Radio Rivadavia.

El mensaje, de extrema violencia, decía textualmente: “Qué lindo que va a ser cuando te encuentren con un tiro en la cabeza”.

Ortelli decidió exponer públicamente la amenaza en su cuenta de X (ex Twitter), donde compartió la captura de pantalla del mensaje y señaló que el agresor lo bloqueó inmediatamente después de enviarlo.

“El cobarde mandó esto en Instagram y luego me bloqueó. Así que no le pude preguntar si me estaba amenazando o qué. Por las dudas les dejo su perfil por si ocurre algo”, escribió el comunicador.

La imagen del mensaje, que muestra la solicitud de mensaje y el error al intentar aceptarla, generó una fuerte conmoción entre colegas y oyentes. Desde Radio Rivadavia y A24 repudiaron el hecho, y se confirmó que ya se realizó la denuncia penal correspondiente, la cual está siendo investigada por la Justicia. Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la creciente violencia y los discursos de odio en las redes sociales.

Mientras que, en el caso de Tomás Méndez, que trabaja para Crónica TV y el Grupo Octubre, había recibido intimidaciones tras un hecho violento. Tras el robo que sufrió en la vía pública, se sumó una situación aún más grave: amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su entorno familiar.

El hecho ocurrió cuando un delincuente le sustrajo el celular en la calle. Sin embargo, lo que en principio parecía un episodio de inseguridad urbana tomó un giro alarmante horas después. De acuerdo con la denuncia, el presunto autor del robo logró acceder a información personal sensible almacenada en el dispositivo. A partir de allí, Méndez comenzó a recibir mensajes intimidatorios con un nivel de detalle que encendió todas las alarmas.

“Me acaban de amenazar de muerte y con mucha información de mi vida y la de mis hijas. Dice que las va a matar”, expresó el periodista, visiblemente afectado por la situación.

El contenido de las amenazas incluye datos privados que no eran de acceso público, lo que refuerza la hipótesis de que el atacante utilizó información extraída del teléfono robado.

“Me acaban de amenazar de muerte y con mucha información una persona que fue detenida por robarme violentamente el celular en la calle. Tiene información confidencial de mi vida y la de mis hijas. Dice que las va a matar. Ya tengo la ubicación de donde surge la amenaza”, dijo el periodista.

Investigación en curso

Méndez aseguró que ya logró identificar la ubicación desde donde se originaron las amenazas, dato que fue puesto a disposición de las autoridades. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza los elementos recolectados y busca determinar responsabilidades.

Fuentes cercanas al caso indicaron que se investiga si el sospechoso actuó solo o si existe una red detrás que pudiera estar utilizando datos personales con fines de extorsión o intimidación.

Con una amplia trayectoria en el periodismo de investigación, Méndez ha desarrollado un perfil asociado a la exposición de temas sensibles y de impacto político.

Actualmente conduce el ciclo “Bien Picante” en El Living de NewsDigitales, donde sostiene un estilo directo y confrontativo, centrado en interpelar a protagonistas de la escena pública.

En ese contexto, la denuncia no solo expone un hecho de gravedad personal, sino que vuelve a poner en discusión las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Argentina, especialmente cuando la información privada se convierte en un instrumento de intimidación

El hecho generó preocupación en el entorno laboral de Méndez y en el ámbito periodístico en general, donde crece la inquietud por la seguridad de quienes trabajan expuestos públicamente.

Compañeros y colegas expresaron su solidaridad y reclamaron una rápida respuesta de las autoridades para garantizar la protección del periodista y su familia.

Ante los hechos de extrema consideración, ADEPA comunicó que “este accionar claramente ilegal constituye un grave mecanismo de intimidación y exhorta a las autoridades a investigar los hechos con celeridad”.