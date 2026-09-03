ADEPA valoró un fallo que protege el ejercicio del periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que valora la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que revocó las medidas cautelares que restringían la actividad profesional de los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, al impedirles la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente.

La resolución reconoce que medidas de esta naturaleza "pueden producir un perjuicio actual y concreto sobre el ejercicio del periodismo, especialmente cuando condicionan la posibilidad de investigar, comunicar, formular preguntas o cubrir asuntos de interés público".

De igual modo, ADEPA, que se había presentado en la causa como amicus curiae, destaca la importancia de que los tribunales "revisen con especial cuidado toda restricción cautelar que pueda afectar directa o indirectamente la labor periodística".

La entidad, que preside Martín Etchevers, interpreta que la tutela de la intimidad y de la seguridad personal "debe ser compatible con el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre personas, instituciones y hechos de relevancia pública".

"El fallo representa, en ese sentido, un antecedente valioso frente al riesgo de judicializar las investigaciones periodísticas mediante denuncias penales o medidas preventivas, contrarias con la prohibición de censura previa y al amplio debate e información que debe nutrir la discusión de temas de interés general", concluye ADEPA.