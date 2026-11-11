El conflicto universitario volverá a tener una semana de fuerte actividad gremial en noviembre, con un paro nacional previsto desde el jueves 12 hasta el miércoles 18. En San Juan, Adicus confirmó que acompañará la medida de fuerza impulsada por las federaciones nacionales, mientras que Sidunsj aclaró que no realizará una convocatoria propia para esas fechas.

La medida se enmarca en los reclamos que mantienen los trabajadores de las universidades públicas por la situación salarial, el financiamiento del sistema educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria busca visibilizar el deterioro de las condiciones laborales y presupuestarias que atraviesa el sector.

Adicus confirmó su adhesión al paro nacional

Jaime Barcelona, referente de Adicus en San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE que el gremio se sumará al paro que ya fue anunciado por las federaciones nacionales. De esta manera, la organización local acompañará la jornada de protesta que se extenderá durante siete días en las universidades públicas del país.

La adhesión implica que los trabajadores nucleados en el sindicato podrán acompañar la medida en el marco de la convocatoria nacional. El paro se desarrollará entre el 12 y el 18 de noviembre, en una nueva instancia del conflicto que enfrenta a los gremios universitarios con el Gobierno nacional.

Entre los principales planteos del sector se encuentran la recomposición salarial, la recuperación del poder adquisitivo de los docentes y nodocentes y la necesidad de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones. También se mantiene el reclamo por el cumplimiento de la normativa vinculada al financiamiento universitario.

La postura de SiDUNSJ en San Juan

Por otra parte, Guadalupe Aguiar, referente de SiDUNSJ, destacó a DIARIO HUARPE que el sindicato no convocará a un paro para esas fechas. De esta manera, la organización marcó una diferencia respecto de la decisión comunicada por Adicus en relación con la medida nacional.

La postura de SiDUNSJ establece que el gremio no impulsará una medida de fuerza propia entre el 12 y el 18 de noviembre. Así, los sindicatos universitarios de San Juan tendrán diferentes posicionamientos frente a la convocatoria que se desarrollará durante esa semana.

Una nueva semana de conflicto en las universidades

El paro de noviembre se suma a las distintas acciones gremiales que vienen desarrollándose en el ámbito universitario, en medio de la discusión por los salarios y los recursos destinados a la educación superior. La situación mantiene en alerta a los trabajadores y a las comunidades educativas de las distintas casas de estudios del país.

En San Juan, la confirmación de Adicus y la postura expresada por SiDUNSJ permiten anticipar un escenario de adhesiones diferenciadas. La atención estará puesta en el alcance que tendrá la medida durante los siete días de convocatoria y en la continuidad del reclamo universitario.