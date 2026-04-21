

Una postal que se repite sucesivamente desde 2023. La producción metalúrgica, madre de todas las industrias acumula más de dos consecutivos de indicadores negativos. La crisis en el sector que fue generado por un modelo importador sin consumo del mercado interno y sin obras públicas, ocasionó que sólo 4 de cada 10 máquinas se enciendan todos los días en las fábricas argentinas.

Este panorama se desprende del reciente informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que precisó que, durante marzo de 2026, la actividad metalúrgica registró una variación interanual de -4,1% y un incremento con respecto a febrero de 1,5%.

De esta manera, el sector continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes y acumula una caída de -6,9% en lo que va de 2026.

En el trabajo, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la entidad, se señala que la utilización de la capacidad instalada se encuentra en uno de sus niveles más bajos en términos históricos ubicándose en 41,8%, registrando una caída de 5,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo.

“Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, expresó ADIMRA por medio de un comunicado.

Agregaron además que, “desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo contractivo”. Sólo Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%), tuvieron un leve crecimiento con respecto al indicador previo.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Otros Productos de Metal (-6,7 por ciento) Bienes de Capital (-6,6%), Equipamiento Médico (-6,5%), Equipo Eléctrico (-5,8%) y Fundición (-3,2%) registraron caídas interanuales persistentes.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Sólo las empresas vinculadas a Automotriz (2%) y Agrícola (0,7%) tuvieron un registro positivo, mientras que continuaron mostrando resultados negativos Consumo Final (-8,8%), Construcción (-6,7%), Petróleo y Gas (-4,7%), Energía Eléctrica (-2,9%), Minería (-2,7%) y Alimentos y bebidas (-1,4%).

Sin señales de recuperación

En este contexto, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector. Los datos recientes no alcanzan a revertir una dinámica profundamente debilitada y sin señales consistentes de recuperación en el mercado interno”.

En esa línea, el empresario sostuvo que “las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. La persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

Como le ocurre a buena parte de la industria y, en particular, a los sectores más mano de obra intensivos, el sector de los metales afronta el problema de un modelo económico que se encarga poco del mercado interno y, con la actividad demolida, el abastecimiento de metales para producir entra en un futuro incierto. En el sector aseguran que a la crisis no se le va salida.

El informe de ADIMRA precisa, en este sentido, que las perspectivas para los próximos meses “tampoco muestran señales alentadoras”. Refieren a que, en marzo, 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.

En esa línea, detallan que, con respecto a las estadísticas provinciales, los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad.

Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. De igual modo, Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%) y Mendoza (-0,7%) profundizaron la contracción interanual con estadísticas negativas. Por su parte, Santa Fe (-0,3%), tuvo el descenso más moderado.

Por último y como es natural, la crisis generó un impacto negativo en la creación de puestos de trabajo. El trabajo de los metalúrgicos detalla que el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,6% y -0,4% con respecto al mes anterior.



