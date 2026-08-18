La investigación por el femicidio de Gemma Giselle Álvarez sumó en las últimas horas nuevos elementos que ahora serán sometidos a pericias para intentar establecer qué ocurrió durante el ataque que terminó con la vida de la mujer y, especialmente, obtener evidencia científica que pueda ser incorporada a la causa.

El pasado viernes fueron entregados al Laboratorio Forense del Poder Judicial dos elementos considerados de interés para la causa: el cuchillo encontrado en el lugar del crimen y una manopla de hierro que se encontraba en el vehículo que habría utilizado el acusado y que posteriormente fue descartado.

Sobre el cuchillo, los investigadores procurarán determinar si contiene material genético que permita establecer quiénes tuvieron contacto con el elemento. Se trata de una pericia que podría aportar información relevante para la reconstrucción del ataque, en particular porque el arma blanca es considerada el elemento con el que Gemma habría sido apuñalada.

La manopla también será sometida a análisis en busca de posibles rastros que permitan establecer su vinculación con el hecho o con las personas que estuvieron en contacto con ella. El objetivo de los investigadores es obtener evidencia científica que pueda ser confrontada con el resto de los elementos reunidos durante la investigación.

Marín en prisión preventiva

Por el femicidio fue imputado Matías Exequiel Marín, expareja de Gemma. La Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua. Además, se le imputó el incumplimiento de una orden judicial que se encontraba vigente.

El juez de Garantías Sergio López Martí hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso que Marín permanezca un año en prisión preventiva, mientras la Fiscalía desarrolla la investigación penal preparatoria durante un plazo de 12 meses.

Según la reconstrucción expuesta durante la audiencia de formalización, Gemma circulaba en motocicleta por la zona de la Costanera de Chimbas cuando habría sido perseguida e interceptada por Marín. La acusación sostiene que el hombre habría provocado su caída y luego la atacó con un cuchillo. La autopsia determinó que la víctima recibió 31 puñaladas.

Ahora, con las nuevas pericias sobre el cuchillo y la manopla, la Fiscalía busca sumar evidencia objetiva que permita avanzar en el esclarecimiento del femicidio y fortalecer la hipótesis acusatoria contra Marín.