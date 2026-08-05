Lo que comenzó como el deseo de formar una familia terminó convirtiéndose en un compromiso mucho mayor. Una pareja argentina decidió adoptar a tres hermanos que vivían separados y, lejos de dar por terminada esa historia, ahora busca reunir a los cinco niños bajo un mismo techo.

Su objetivo es claro: ampliar la vivienda para cumplir con los requisitos exigidos por la Justicia y así poder adoptar también a los otros dos hermanos, quienes hoy permanecen institucionalizados. "Queremos a los cinco", repiten cada vez que cuentan su historia.

La familia ya convive con tres de los hermanos, quienes lograron adaptarse a una nueva vida luego de atravesar situaciones muy difíciles. Sin embargo, la alegría todavía no es completa. Los otros dos chicos siguen esperando una oportunidad para crecer junto a sus hermanos biológicos.

Una campaña para no separar a los hermanos

Con ese objetivo, la pareja impulsó una colecta solidaria destinada a ampliar su vivienda. Necesitan construir nuevas habitaciones y adecuar los espacios para cumplir con las condiciones habitacionales requeridas por el proceso de adopción.

La campaña rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales y recibió el apoyo de cientos de personas que se conmovieron con la historia. El deseo de la familia es que ninguno de los hermanos vuelva a crecer separado del otro y que todos puedan compartir la misma infancia.

Además del desafío económico, la pareja continúa atravesando las distintas instancias judiciales y administrativas que exige el proceso de adopción. Mientras tanto, mantienen el vínculo con los dos niños y esperan que la ampliación de la casa les permita concretar el anhelo que los moviliza desde el primer día.

"Queremos que los cinco estén juntos", aseguran convencidos de que el verdadero hogar no se construye solo con paredes, sino también con la posibilidad de que los hermanos compartan la vida y no vuelvan a separarse.