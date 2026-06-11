En medio de las investigaciones judiciales que analizan su evolución patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas que modifican la composición patrimonial conocida hasta el momento.

La documentación fue presentada horas después de su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y, según informaron fuentes oficiales, incluye una reconstrucción integral del patrimonio familiar desde 2020, con correcciones que también alcanzan a su esposa, Bettina Angeletti.

El dato más relevante de la presentación es la incorporación de aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018. De acuerdo con la explicación presentada por el entorno del funcionario, las operaciones fueron efectuadas mediante ocho billeteras virtuales y tuvieron un capital inicial cercano a los USD 200.000.

Según la reconstrucción patrimonial, las ganancias acumuladas por esas inversiones permitieron alcanzar el monto ahora incorporado a las declaraciones rectificativas. Desde la Jefatura de Gabinete señalaron que las operaciones pueden ser verificadas mediante los registros asociados a las billeteras utilizadas durante esos años.

La revisión también incluyó bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del funcionario. Entre ellos figura una propiedad en La Plata cuya venta le habría reportado alrededor de USD 57.000, además de un lote ubicado en Daireaux que generó ingresos cercanos a los USD 22.000. En conjunto, ambas operaciones representaron aproximadamente USD 79.000.

Las modificaciones alcanzan además distintas operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025. Una de ellas corresponde a una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, que ahora figura integrada al patrimonio de ambos cónyuges en partes iguales. Según la documentación presentada, la adquisición demandó unos USD 120.000.

También se incorporaron precisiones sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, adquirido mediante una operación financiada parcialmente con hipotecas y aportes propios. La presentación incluye además detalles sobre remodelaciones realizadas posteriormente en ambos inmuebles.

Desde el entorno de Adorni reconocieron que la revisión surgió a partir de observaciones realizadas durante las investigaciones judiciales en curso. "Hubo desprolijidad. Las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar", explicaron fuentes cercanas al funcionario.

La reconstrucción también abarca las declaraciones impositivas presentadas ante ARCA durante los últimos cinco años. Según indicaron fuentes oficiales, el jefe de Gabinete regularizará las obligaciones tributarias que puedan surgir a partir de la incorporación de activos y operaciones que no habían sido reflejados en las presentaciones originales.

La documentación fue entregada mientras avanzan dos investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Desde la Jefatura de Gabinete sostienen que el objetivo de las rectificaciones fue consolidar en una única presentación la evolución patrimonial familiar y demostrar que los recursos incorporados tienen origen previo al ingreso de Adorni a la función pública.