El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un descargo de 78 carillas para explicar la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública y atribuyó buena parte de sus ahorros en dólares a operaciones con Bitcoin realizadas antes de asumir cargos en el Estado.

La presentación respondió los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación comprende el período entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando Adorni dejó su cargo. Su defensa sostuvo que la evolución patrimonial tiene un “sustento razonable y verificable”.

La explicación por los casi US$600.000

Uno de los principales interrogantes de la investigación estaba relacionado con los dólares que Adorni declaró como efectivo bajo el concepto de “venta de activos”. Según el descargo, esos fondos provienen principalmente de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin que, en conjunto, habrían generado US$591.544,61.

La defensa aseguró que las billeteras pertenecían a Adorni y que presentó un acta notarial para respaldar esa afirmación. Las direcciones registraron actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y actualmente no tienen saldo.

Según el escrito, las primeras compras de Bitcoin se realizaron en 2014 y la mayor inversión se produjo en 2017. La defensa explicó que las operaciones se realizaban de manera presencial y en efectivo, sin intervención de bancos, exchanges u otros intermediarios.

El argumento de Adorni es que las ganancias se obtuvieron varios años antes de su ingreso a la administración pública y que parte del dinero fue conservado en efectivo junto a su esposa.

Cómo evolucionaron sus ahorros

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la defensa, los ahorros en efectivo alcanzaban los US$513.000 al cierre de 2023. Al finalizar 2024, el monto había descendido a US$388.961,52 y a fines de 2025 se ubicaba en US$209.961,52.

La presentación atribuye la reducción a gastos relacionados con propiedades, obras, viajes, alquileres, vehículos y otras erogaciones realizadas durante ese período.

La defensa también respondió por la compra y remodelación de propiedades, préstamos y la adquisición de una Jeep Compass.

La obra en Indio Cuá

Otro de los puntos de la investigación está relacionado con la refacción de una vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. El exfuncionario negó haber pagado US$245.000, monto mencionado por el contratista Matías Tabar, y sostuvo que los desembolsos efectivamente realizados fueron de aproximadamente US$175.000.

La defensa cuestionó además parte de la documentación vinculada con las obras y presentó un informe técnico que estimó el valor de la refacción en US$174.954,58.

Qué puede pasar ahora

El descargo será analizado por la Fiscalía Federal N° 11. La investigación deberá determinar si las explicaciones y la documentación presentada permiten justificar la evolución patrimonial cuestionada.

Si la Fiscalía considera que las respuestas no resultan suficientes, el proceso podría avanzar hacia una declaración indagatoria. Hasta el momento, se trata de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y las explicaciones sobre el origen de los fondos forman parte de la defensa presentada por Adorni ante la Justicia.